Temù, dal 7 al 10 dicembre torna il festival del Silter Dop

lunedì, 27 novembre 2023

Temù (Brescia) – Torna il Festival del Silter Dop, in programma dal 7 al 10 dicembre a Temù (Brescia). L’appuntamento, giunto alla 6^ edizione ed è organizzato dal Consorzio di tutela del Silter Dop con la collaborazione del Comune di Temù, Pro Loco di Temù, Comunità Montana Valle Camonica e Comunità Montana Sebino Bresciano, Bio-distretto di Valle Camonica ed il Consorzio Tutela Vini I.G.T. Valle Camonica si svolgerà in piazza Pellegrinaggio in Adamello di Temù.

Degustazioni gratuite, intrattenimenti musicali con Oscar Taboni ed il cantastorie Germano Melotti rallegreranno la visita e l’incontro con i produttori che racconteranno personalmente le eccellenze della Valle Camonica e del Sebino Bresciano, alla presenza del presidente del Consozio Silter Dop, Oscar Baccanelli, e del direttore Oliviero Sisti.

Il programma:

Giovedì, 7 dicembre

ore 14 – apertura casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica

Venerdì, 8 dicembre

ore 11 – apertura casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica ed apertura della Giuria popolare per la premiazione del miglior SILTER 2023 organizzata dall’ONA, Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio

ore 14 – accompagnamento musicale con la Fisarmonica di Oscar Taboni

ore 16 – degustazione guidata: il Silter incontra le eccellenze della Valle Camonica

ore 17 – taglio del Silter Dop ed inaugurazione del festival con la presenza delle autorità

Sabato 9 dicembre

ore 11 apertura casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica ed apertura della Giuria popolare per la premiazione del miglior Silter 2023

ore 14 – accompagnamento musicale a cura del cantastorie Germano Melotti

ore 16 – Degustazione guidata: il Silter incontra le eccellenze del Sebino Bresciano

ore 17 – premiazione del Concorso miglior Silter 2023

Domenica 10 dicembre

ore 11 -apertura casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica

ore 13 – Saluti finali e brindisi di chiusura della mani

Le degustazioni guidate si svolgeranno presso la sede della Pro Loco.

di A. Pan.