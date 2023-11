Temù: crisi in Comune, mozione di sfiducia e minoranza in silenzio

venerdì, 17 novembre 2023

Temù (Brescia) – Il sindaco di Temù Giuseppe Pasina (nella foto) dovrà convocare – in base alla legge tra 10 e 30 giorni – il consiglio comunale e discutere la mozione di sfiducia, come richiesto da quattro consiglieri comunali del gruppo di maggioranza “Insieme per Temù“, Alberto Cattaneo, Andrea Lamorgesa, Daniela Longhi e Attilio Maroni.

E’ passata una settimana da quando il primo cittadino di Temù ha revocato le deleghe al vicesindaco Alberto Cattaneo, all’assessore Sergio Regola e al pro sindaco di Villa Dalegno Corrado Tomasi e resta aperta una crisi in Comune a Temù. Iniziata alcuni mesi fa ed esplosa nelle ultime settimana. Nel frattempo il sindaco Pasina sta lavorando a ricomporre la Giunta con due nuovi assessori e la nomina dovrebbe avvenire domani.

La minoranza in consiglio comunale, il gruppo “Autonomia e cambiamento” con il suo leader Fabio Fogliaresi resta in religioso silenzio, peccato che la trasparenza in una crisi amministrativa vorrebbe una presa ufficiale da parte della minoranza. Altrimenti, è quanto abbiamo raccolto in questi giorni tra gli abitanti di Temù, a che serve avere un gruppo di minoranza?.

di An. Pa.