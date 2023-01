Temù, al Cinema Alpi la proiezione del film ‘Le otto montagne’

venerdì, 20 gennaio 2023

Temù – Appuntamento stasera al cinema Alpi di Temù (Brescia): alle ore 21.15 ci sarà la proiezione del film Le otto montagne. Dopo la video presentazione di Paolo Cognetti e Luca Marinelli questa sera sarà ospite Cristiano Sassella, 14enne di Talamona (Sondrio) che interpreta il ruolo di Bruno da piccolo – il ragazzo di montagna – ruolo che, in età adulta spetta ad Alessandro Borghi. Sarà quindi Cristiano ad accompagnare nella visione del film raccontando la sua incredibile esperienza, dalla Valtellina direttamente a Cannes.

Le otto montagne, il film diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, è tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Al centro della storia c’è l’amicizia decennale tra Pietro e Bruno. Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando passavano le giornate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate, stringendo una forte amicizia. Vent’anni dopo, Pietro ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare se stesso e fare pace con il suo passato.

La storia, che ruota attorno all’amicizia pluridecennale di Pietro e Bruno, è una di quelle che scalda il cuore ed emoziona per l’intensità con cui viene raccontata. Contemporaneamente sullo sfondo si dipanano paesaggi sconfinati che raccolgono al meglio i vari sentimenti con cui si fanno i conti tutti i giorni: amicizia, amore, perdita e riconquista. Le otto montagne è un film da vedere per vivere da spettatori una storia intensa in grado di lasciarci molto su cui riflettere.

E’ possibile prenotare il proprio posto su http://www.cinemaalpi.it