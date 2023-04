Tempo Libero: quattro giornate tra Sport, Food e Young a Fiera Bolzano

giovedì, 20 aprile 2023

Bolzano – Nel weekend dal 28 aprile al 1 maggio ritorna una delle fiere più amate da adulti e bambini: Tempo Libero. Quattro giornate caratterizzate da un’inimitabile mix di prodotti-novità per l’estate, il campeggio, lo sport e il giardinaggio e un programma di eventi: delizie culinarie, musica dal vivo e spettacoli a Fiera Bolzano.

IL PROGRAMMA – Sabato e domenica lo spettacolo andrà avanti fino alle 23, con musica dal vivo e tanto buon cibo. Venerdì inoltre l’ingresso sarà gratuito! Ad animare le giornate, e le serate, della manifestazione tre grandi tematiche: Sport, Food e Young. All’interno del mondo “Young”, a farla da padrone sarà, ancora una volta, il Gaming Court – quest’anno su un’area ancora più ampia di circa 500 metri quadri interamente dedicata al gioco digitale e analogico, con 50 postazioni interattive e videogiochi a disposizione – free to play – per tornei e sfide irripetibili.

MIXED REALITY – Il pezzo forte sarà una pista di oltre 60 metri quadri Mixed Reality di Mario Kart.“Il Gaming è, ad oggi, la forma culturale più importante e in più rapido sviluppo al mondo, in grado di mettere in contatto persone di tutte le età e di tutte le provenienze grazie al potere del gioco. Siamo molto orgogliosi e felici di poterci presentare e far conoscere questo mondo ai visitatori di Tempo Libero, insieme alle associazioni BeYoung, DINX e I Guardiani della Volta”, afferma Hannes Waldner, presidente dell’associazione DUNG – South Tyrolean Gaming Fertilizer.

GRAFFITI SPACE – Come secondo highlight, il Graffiti Space, organizzato con Volontarius: dal sabato al lunedì nell’Area scoperta della fiera sarà possibile ammirare 10 artisti di arte di strada intenti a realizzare le loro opere – dedicate alla tematica “Growing together“, perfetta per i 75 anni di Fiera Bolzano – e votare per la preferita.

VINCI IN FIERA – Fiera Bolzano compie 75 anni, ma il regalo è per i visitatori di Tempo Libero. Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei fantastici premi in palio basta compilare il modulo sul ticket d’ingresso e imbucarlo all’uscita. Chi visiterà la fiera il venerdì, troverà i moduli da compilare direttamente all’uscita. Una visita in fiera è la scelta vincente!

Tempo Libero 2023 – Vacanze, Campeggio, Food, Sport & Giardino

28 aprile-1° maggio 9:30-18:30 – venerdì ingresso gratuito

Street Food Festival tutti i giorni – sabato-domenica fino alle 23

Ticket online – 5 euro

Ticket ridotto solo in cassa – Under 16 e over 65 – 4 euro

Bambini fino a 6 anni ingresso gratuito

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.