Tempo libero: inaugurata a Bolzano la fiera più amata del Trentino Alto Adige

venerdì, 28 aprile 2023

Bolzano – Inaugurata la 45esima edizione della fiera più amata di tutta la Regione, con il suo inimitabile mix di innovazioni di prodotto per l’outdoor, il campeggio, il giardino e le vacanze, oltre a un concentrato di svago per tutta la famiglia: tanto sport, spettacoli, delizie culinarie e musica dal vivo. Il divertimento continuerà fino a lunedì 1° maggio, con apertura serale – fino alle 23 – dello Street Food Festival il sabato e la domenica (ingresso gratuito dalle 18:30).

Una parte del gruppo di relatori della cerimonia inaugurale, prima di salire sul palco del FieraMesse H1 Eventspace, è partito stamattina da piazza Municipio e ha raggiunto la Fiera in bicicletta per ribadire ancora una volta l’impegno nei confronti di una mobilità più sostenibile, nonché celebrare la passione di Tempo Libero per lo sport all’aria aperta (nelle foto © Marco Parisi l’inaugurazione della fiera Tempo libero e da sinistra Thomas Mur – Direttore Fiera Bolzano, Francesca Pisciali – Ciclista professionista, Claudio Corrarati – Vicepresidente Fiera Bolzano, Renzo Caramaschi e Luis Walcher – Sindaco e Vicesindaco di Bolzano, Giuliano Vettorato – Vicepresidente della Provincia e Assessore provinciale per Scuola italiana, Formazione professionale italiana, Cultura italiana, Energia, Ambiente e Hannes Waldner – Fondatore Collettivo DUNG (South Tyrolean Gaming Fertilizer).

Sticker Rally con Youth App &

Nizer

Tra le corsie di Tempo Libero un’imperdibile occasione per i giovani altoatesini: testare due app – Nizer by AFZACK del Forum Prevenzione e Youth App – sviluppate da e per ragazzi con l’obiettivo di creare una rete digitale e informarsi su eventi, ricevere consigli di viaggio e persino aiuto per l’università o il lavoro. Durante tutte e quattro le giornate di manifestazione, smartphone alla mano, sarà possibile partecipare ad un divertente “Sticker Rally” tra i padiglioni – il punto di partenza è lo stand B11/14.

Il programma per i più piccoli

Anche ai visitatori più piccoli Tempo Libero offre un ricco programma: giostre e giochi in Area Scoperta, un angolo speciale per bambini allestito da VKE e un simpatico programma con la scimmietta canterina Bobby, che sarà in fiera domenica.

Da non perdere poi, per tutti gli appassionati di outdoor, l’area espositiva con attrezzature da campeggio e accessori per vacanze nella natura, da acquistare o noleggiare.

Da segnalare anche la mostra del Cinè Museum, che su 500 m² di superficie espositiva ospita la più ampia e ricca collezione di materiale cinematografico dal Triveneto al Tirolo, oltre a una programmazione cinematografica a cadenza trimestrale e a una sala cinematografica.

E poi…Vinci in Fiera!

Fiera Bolzano compie 75 anni, ma il regalo è per i visitatori di Tempo Libero. Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei fantastici premi in palio basta compilare il modulo sul ticket d’ingresso e imbucarlo all’uscita. Una visita in fiera è la scelta vincente!

Tempo Libero 2023 – Vacanze, Campeggio, Food, Sport & Giardino

• Fino al 1° maggio 9:30-18:30

• Street Food Festival tutti i giorni | sabato- domenica fino alle 23

• Ticket online | 5 Euro

• Ticket ridotto solo in cassa | under 16 e over 65 – 4 Euro

• Bambini fino a 6 anni ingresso gratuito

Su iniziativa dell’Ufficio Trasporto persone della Provincia Autonoma di Bolzano, il 1° maggio verrà potenziato il servizio ferroviario sulla linea di Merano (orario): un motivo in più per viaggiare in modo sostenibile!

Del resto, con il ticket online a 5 euro, si viaggia gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/tempolibero