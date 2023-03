Tempo libero, a Fiera Bolzano torna la grande manifestazione: gli eventi

martedì, 28 marzo 2023

Bolzano – Ritorna, esattamente tra un mese a Bolzano una delle fiere più amate da adulti e bambini: Tempo Libero. Un ritorno naturalmente in grande stile, con tante novità. Fiera Bolzano spalanca le porte al grande pubblico con quattro giornate all’insegna del buon cibo, dello sport, delle vacanze e del divertimento. Ce n’è davvero per tutti i gusti: da un lato gli espositori, come di consueto, presenteranno le novità dell’estate per le vacanze, l’outdoor e il giardino; dall’altro un programma eventi più ricco che mai intratterrà il pubblico con i suoi colori, profumi e suoni. Sabato e domenica lo spettacolo andrà avanti fino alle 23, con musica dal vivo e tanto buon cibo. Venerdì 28 aprile l’ingresso sarà gratuito.

Ad animare le giornate (e le serate) della manifestazione tre grandi tematiche: Sport, Food e Young.

Tempo Libero ama lo sport da sempre. Ed ecco quindi, a questo proposito, il ritorno di Alperia Sport Hero, iniziativa pensata per avvicinare i bambini e ragazzi sotto i 14 anni allo sport tramite il gioco e il divertimento. Un totale di otto diverse stazioni – di cui una dedicata al Para-Sport – su un’area di 2.500 metri quadri, inviteranno quindi a trascorrere una giornata all’insegna del movimento e a provare tanti tipi di sport diversi.

Sempre a tema sport, in padiglione ci sarà poi Sportissimo, lo spazio in cui associazioni sportive locali potranno presentare le loro discipline.

E ancora: nella Event Arena del FieraMesse H1 Eventspace, il cortile interno di Fiera Bolzano, sarà in programma una 4 giorni di balli di gruppo ed esibizioni di vario tipo: associazioni e scuole di ballo proporranno una kermesse quotidiana di balli ottocenteschi in abiti storici, danze thailandesi, line dance e tanto, tanto altro.

Tra le iniziative della manifestazione, infine, la lotteria di Sporthilfe Alto Adige: uno dei pilastri finanziari dell’associazione che le permette di accompagnare e sostenere tantissimi giovani atleti altoatesini nel loro cammino verso il successo. L’estrazione del vincitore si terrà l’ultimo giorno di fiera.

“Non vediamo l’ora di partecipare a questa edizione di Tempo Libero, che avrà molto da offrire anche ai numerosi visitatori interessati allo sport. Sporthilfe Alto Adige è partner di lunga data di Fiera Bolzano, una piattaforma ottimale per rendere visibile il nostro impegno volontario a favore dei giovani atleti della provincia”, Giovanni Podini, presidente Sporthilfe Alto Adige.

E poi…Vinci in Fiera!

Fiera Bolzano compie 75 anni, ma il regalo è per i visitatori di Tempo Libero. Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei fantastici premi in palio basta compilare il modulo sul ticket d’ingresso e imbucarlo all’uscita. Chi visiterà la fiera il venerdì, troverà i moduli da compilare direttamente all’uscita. Una visita in fiera è la scelta vincente!

Tempo Libero 2023 Vacanze, Campeggio, Food, Sport & Giardino

• 28 aprile-1 maggio 9:30-18:30 | venerdì ingresso gratuito

• Street Food Festival tutti i giorni | sab-dom fino alle 23

• Ticket online – 5 Euro

• Ticket ridotto solo in cassa | Under 16 e Over 65 | 4 Euro

• Bambini fino a 6 anni ingresso gratuito

Con il ticket online si viaggia gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/tempolibero