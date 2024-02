Telefonia, al Pirellone approvata la mozione per garantire la copertura in aree montane

martedì, 6 febbraio 2024

Milano – Approvata una mozione sulla telefonia, fondamentale garantire copertura in aree montane anche per sicurezza agricoltori e allevatori. È stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia la mozione circa le “Misure per il potenziamento del segnale telefonico sul territorio della Regione Lombardia”.

In merito sono intervenuti in aula i consiglieri regionali della Lega Silvana Snider, membro della Commissione speciale “Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine-Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera” e Floriano Massardi, presidente della Commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ .

“Bene l’approvazione di questo testo che invita la Giunta Fontana a confrontarsi con il Governo per adottare misure affinché i gestori telefonici investano per garantire la copertura di tutto il territorio regionale, compresa la copertura del numero unico emergenze 112. È infatti indispensabile garantire il collegamento telefonico soprattutto in montagna e nelle zone rurali, luoghi a bassa densità abitativa dove il segnale è spesso scarso o del tutto assente”.

“Infatti, in questi luoghi, dove si vive e si lavora, oltre a essere meta di escursionisti, sono ancora necessari interventi per garantire la copertura telefonica come nel resto della Regione. Ricordo in particolare modo le piccole frazioni, gli alpeggi e i maggenghi, questo soprattutto per garantire la sicurezza di chi presidia e mantiene vivi i territori montani. Grazie quindi ai colleghi della Lega e di tutta l’Aula del Consiglio per aver condiviso all’unanimità le richieste di integrazione della mozione che sottolineano le peculiarità delle aree di montagna”, concludono Snider e Massadri.

Garantire la copertura del numero Unico Emergenze 112 su tutto il territorio regionale, in modo che gli eventuali soccorsi non siano ritardati dalla mancanza di copertura del segnale telefonico.

“La tragica scomparsa di una signora nella bergamasca, che ha avuto un incidente, durante un’escursione in montagna e ha cercato di chiamare per ben quattro volte il 112, purtroppo senza risposta a causa della mancata copertura di telefonia cellulare dell’area dove è avvenuto l’incidente, ci sollecita a intervenire per una questione di sicurezza dei tanti escursionisti sulle montagne lombarde”, ha dichiarato Jonathan Lobati di Forza Italia.

È questo l’obiettivo della mozione approvata oggi dal Consiglio regionale e presentata dal gruppo Forza Italia Per Fontana – Partito Popolare Europeo.

“Ci sono ancora troppe aree della Lombardia non coperte o coperte con un segnale telefonico di bassa qualità. Il problema è in particolare presente nelle aree rurali e montane, dove gli operatori telefonici non hanno ritenuto remunerativi gli investimenti visto il basso numero di utenti. Bisogna ridurre il digital divide tra chi abita in luoghi più remoti e gli abitanti delle nostre città, anche per una questione di equità nell’accesso ai servizi digitali sempre più importanti nella vita dei cittadini”, ha sottolineato Ivan Rota, consigliere di Forza Italia – PPE.

L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, tramite un censimento avviato nel 2019, ha individuato circa 100 aree sul territorio lombardo ( 1.400 in tutt’Italia) con bassa o assente copertura della telefonia cellulare..

Con la mozione approvata oggi all’unanimità, la Giunta lombarda viene invitata a sviluppare progetti per garantire su tutto il territorio Lombardo la copertura del numero Unico Emergenze 112., inoltre si chiede di proseguire il confronto con il Governo e il Parlamento per adottare misure di legge affinché gli operatori del settore investano per garantire la copertura di tutto il territorio regionale.