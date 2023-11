Teglio sapori, tre weekend con menù speciale: castagne e zucca, il bosco e l’orto

venerdì, 10 novembre 2023

Teglio (Sondrio) – Teglio sapori: da domani – sabato 11 novembre – e domenica 12 per tre fine settimana consecutivi verrà proposto il nuovo menù speciale Castagne e zucca, il bosco e l‘orto, a comporre un nuovo menù che mette al centro i pizzoccheri per l’ultimo scorcio di autunno: la rassegna gastronomica promossa dai ristoratori tellini prosegue per accompagnare i suoi affezionati ospiti nell’inverno con i “Weekend dei Sapori autunnali“.

Da sabato 11 e domenica 12 novembre, e ancora il 18 e 19 e il 25 e 26, a pranzo e a cena, si potrà gustare la speciale lista con Tavolozza dei sapori autunnali e Sciatt con cicorino come antipasto, i Pizzoccheri dell’Accademia di Teglio e l’Arista di maialino classico al Valgella con purea di zucca e castagne glassate. Formaggi con mostarda di frutta e dolci autunnali a chiudere, oltre a vini e grappe valtellinesi.

La proposta, l’ultima della serie per questa edizione di “Teglio Sapori“, segue “Il Pizzocchero d’Oro“, i “Weekend dei funghi” e i “Weekend della cacciagione”, a concludere un’annata decisamente positiva che ha visto la conferma dei grandi numeri del 2022. Il richiamo del gusto, in particolare dei pizzoccheri cucinati secondo la ricetta originale, è più forte delle nuove mode e delle condizioni meteorologiche. Ogni anno tornano gli affezionati clienti e se ne aggiungono di nuovi, allargando il bacino ben oltre la prossimità delle province e delle regioni confinanti per raggiungere il Centro e il Sud Italia. Sabato o domenica, pranzo o cena non fanno differenza e sono in molti a trascorrere le due giornate a Teglio approfittando delle sue bellezze artistiche e naturalistiche, per ampliare l’esperienza di gusto e scoprire il territorio.

Quando mancano ancora tre dei tredici fine settimana di cui si compone la rassegna, è prematuro chiudere il bilancio, ma tra i ristoratori tellini c’è grande soddisfazione, come evidenzia l’organizzatore Fabio Valli (nella foto), che è anche presidente dell’associazione mandamentale di Tirano dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio e vicepresidente di Federalberghi Sondrio: “Aspettiamo la conclusione – premette – ma da settembre ad oggi abbiamo sempre avuto moltissima gente, con il sole o con la pioggia, quindi l’auspicio è di proseguire nello stesso modo, nonostante il caldo di inizio settembre e il clima mite di ottobre siano un lontano ricordo. Chi in questi giorni ci chiama per prenotare un tavolo lo fa in anticipo, senza conoscere le previsioni meteorologiche, ed è interessato soprattutto al menù, e in particolare ai nostri pizzoccheri. Sono famiglie intere o gruppi di amici che apprezzano Teglio e l’accoglienza che riserviamo loro: per noi è una gioia soddisfare le loro aspettative e ascoltare i commenti positivi. Chi viene una volta ritorna: questo è il riscontro più importante”.

Un evento consolidato che a oltre vent’anni dal suo esordio dimostra la sua modernità: l’attenzione alla materia prima e l’aderenza alle ricette della tradizione degli chef tellini incontrano le richieste di prodotti tipici e di sapori genuini dei turisti che uniscono al viaggio l’esperienza di gusto o a quest’ultima la scoperta del territorio.

Il consiglio, anche per i prossimi weekend, rimane quello di prenotare in anticipo. Informazioni più dettagliate su Teglio Sapori si possono trovare su: www.tegliosapori.info e www.teglioturismo.com o richiedere a saporidautunnoteglio@gmail.com e iatteglio@valtellinaturismo.com anche chiamando lo 0342 782000.