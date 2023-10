Teglio sapori: nel weekend trionfano i menù della cacciagione

venerdì, 20 ottobre 2023

Teglio (Sondrio) – I sapori intensi della selvaggina nel menù speciale che verrà proposto da domani, sabato 21 ottobre, per tre fine settimana.

TEGLIO SAPORI – Un successo consolidato, il tutto esaurito che si allarga dalla domenica al sabato, sia a pranzo sia a cena, l’accoglienza di gruppi che vengono in Valtellina appositamente per “Teglio Sapori”: l’edizione 2023 della rassegna gastronomica lanciata negli anni Novanta, la più nota e la più imitata, sta fornendo risposte importanti agli organizzatori. Giunti a metà percorso, archiviati sette dei tredici fine settimana del gusto, il bilancio è completamente positivo: il “Pizzocchero d’Oro” e i “Weekend dei funghi” hanno confermato i numeri delle annate migliori e le prospettive per i “Weekend della cacciagione” e i “Weekend dei sapori autunnali” sono altrettanto favorevoli, a cominciare da sabato e domenica prossimi.

FABIO VALLI – “Non potrebbe andare meglio, abbiamo già molte prenotazioni – afferma Fabio Valli (nella foto), organizzatore dell’iniziativa, anche presidente dell’associazione mandamentale di Tirano dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio e vicepresidente di Federalberghi Sondrio –. La nostra è ormai una clientela affezionata che sceglie Teglio e la nostra proposta gastronomica, prenotando in anticipo e confermando la presenza, senza essere troppo influenzata dalle condizioni meteorologiche. Il sabato ha raggiunto i numeri della domenica, soprattutto per l’arrivo di gruppi di familiari o amici, anche di venti o trenta persone, che decidono di condividere l’esperienza dell’assaggio dei nostri menù speciali a cominciare naturalmente dai pizzoccheri”.

I commensali che scelgono Teglio per una gita giornaliera arrivano soprattutto dal resto della Lombardia, dalla Brianza, dalle province di Bergamo e di Brescia, oltre che dalla Svizzera, mentre i gruppi organizzati che soggiornano per l’intero weekend giungono dalle regioni del Centro e del Nord Italia, ovvero Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Piemonte, oltre che dalla Svizzera interna.

MENU’ – Cambia il tema e varia il menù, ma al centro ci sono sempre i Pizzoccheri dell’Accademia, cucinati dagli chef tellini secondo la ricetta originale custodita dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio. Entrati nel vivo della stagione autunnale, nel menù dedicato alla cacciagione, si trovano il Tagliere del cacciatore con formaggio di capra e piccoli sciatt e il Tiepido di selvaggina su letto di soncino al profumo di ginepro come antipasto, i Bocconcini di cervo in salmì delicato con chicche di frumento quale secondo piatto. E un buon Rosso di Valtellina ad accompagnare il pasto. In alternativa, i buongustai che raggiungeranno Teglio nei prossimi fine settimana, per tutta la durata della rassegna, potranno optare per il Menù dell’Accademia, denominato “L’essenziale”, con Bresaola della Valtellina e Sciatt quale antipasto, i Pizzoccheri dell’Accademia di Teglio come primo piatto, quindi formaggi tipici e dolce.

Il menù della cacciagione sarà proposto per tre fine settimana consecutivi, il 21 e 22 e il 28 e 29 ottobre, il 4 e 5 novembre. Si proseguirà quindi con i “Weekend dei sapori autunnali”, fino al termine di novembre, per chiudere “Teglio Sapori”.

Informazioni più dettagliate su Teglio Sapori si possono trovare sui siti internet www.tegliosapori.info e www.teglioturismo.com o richiedere a saporidautunnoteglio@gmail.com e iatteglio@valtellinaturismo.com anche chiamando lo 0342 782000