Teglio Sapori: due weekend nel segno del Pizzocchero d’oro

giovedì, 14 settembre 2023

Teglio (Sondrio) – Dopo i primi due weekend molto positivi Teglio Sapori prosegue il 16 e 17 e il 23 e 24 settembre con nuovi importanti eventi.

Un primo weekend molto positivo, in crescita rispetto al 2022, e un secondo altrettanto buono: l’edizione 2023 di Teglio Sapori, la rassegna gastronomica lanciata negli anni Novanta dai ristoratori, non poteva sperare in un inizio migliore, con tanta gente nei ristoranti e richieste per i prossimi fine settimana.

“Siamo partiti con il piede giusto – commenta Fabio Valli, promotore e coordinatore dell’iniziativa -. Il bel tempo e le temperature estive ci hanno sicuramente aiutato, ma abbiamo potuto constatare il gradimento dei commensali: molti sono clienti affezionati che ogni anno tornano a Teglio per gustare i nostri menù a tema e questo non può che farci piacere. Riceviamo continuamente telefonate per prenotazioni e richieste di informazioni: diciamo che le prospettive per i prossimi fine settimana sono altrettanto buone. L’auspicio è di continuare così anche a ottobre e novembre”.

Teglio Sapori è soltanto all’inizio: dopo i primi due weekend dei 13 totali, il Pizzocchero d’Oro prosegue il 16 e 17 e il 23 e 24 settembre. Prima o dopo una passeggiata per ammirare lo spettacolo dei campi di saraceno in fiore, gli appassionati del buon mangiare e del buon bere potranno sedersi al tavolo in uno dei ristoranti e degli agriturismo che aderiscono all’iniziativa per gustare lo speciale menù e ritrovare il sapore e il profumo del saraceno nell’antipasto, nei pizzoccheri, cucinati secondo la ricetta originale dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio, nel secondo e anche nel dolce. Un ricco menù a riunire tradizione e innovazione, antichi sapori e loro reinterpretazioni proposto insieme al menù dell’Accademia, denominato “L’essenziale”, che si potrà scegliere durante tutti i weekend, fino a novembre.

In quest’ultimo scorcio d’estate proseguono gli appuntamenti a Teglio: un paese che offre molti motivi d’interesse. Sabato 16 settembre è in programma la Festa patronale di Santa Eufemia con le bancarelle nelle vie del centro a partire dalle ore 9. In serata, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale, si terrà il concerto “Tra Inni Sacri e Versi Secolari – In Memoriam di Alessandro Manzoni” con il Gruppo Vocale Ad Astra e Bosso Concept Ensemble, con Marco De Gaspari direttore, per la rassegna Alpi Sonanti. Il 23 e 24 settembre a Palazzo Besta saranno le Giornate dedicate all’archeologia con apertura straordinaria fino alle 20. Nella mattina di domenica 24 settembre partirà la Camminata tra i campi di saraceno in fiore.

Informazioni più dettagliate su Teglio Sapori e sul Pizzocchero d’Oro si possono trovare sui siti internet www.tegliosapori.info e www.teglioturismo.com o richiedere a saporidautunnoteglio@gmail.com e iatteglio@valtellinaturismo.com anche chiamando lo 0342 782000.