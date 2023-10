Tavolo donne e lavoro in Valle Camonica: a Breno il secondo incontro

giovedì, 19 ottobre 2023

Breno (Brescia) – Tavolo donne e lavoro in Valle Camonica: domani – venerdì 20 ottobre, con inizio alle 20:30 – si terrà un incontro-dibattito al “Giardino” di Breno (Brescia) sul tema: “Che genere di carriera? Vecchi pregiudizi e nuovi diritti nel mondo del lavoro”

Interveranno: Raffaella Tonni, vicepresidente di Ewmd-Brescia, commercialista, revisore legale e CTU con diversi incarichi in organismi di rappresentanza e di controllo. Attiva nella valorizzazione delle donne nel mondo professionale e nella cultura organizzativa del lavoro; Valentina Foppoli, alla guida, insieme al fratello, di Mec World, importante azienda di lavorazioni meccaniche del territorio camuno avviata dal padre. Uno sguardo all’innovazione, ma con radici profonde nella storia di una famiglia e di un territorio; Anna Crescenti, ingegnere ambientale, imprenditrice agricola, cooperante internazionale e tra le animatrici del Bio Distretto di Valle Camonica, ed Elisabetta Gatti, consigliera di Assocamuna e amministratrice delegata di Reboldi spa che realizza linee elettrice, sistemi di telecomunicazioni e di impianti per energie rinnovabili.

L’incontro sarà moderato da Paola Cominelli, giornalista e redattrice di Più Valli TV.

Appuntamenti successivi: 14 dicembre – Pisogne – Che genere di famiglia? Dalla conciliazione alla condivisione

25 novembre – Darfo Boario Terme – Intersezione con festival abbracciamondo

Uno degli elementi che subito è emerso all’interno dei lavori del Tavolo è stato il grande divario tra uomini e donne nel mondo del lavoro. In Valle Camonica, come del resto un po’ in tutto il Paese, le opportunità di lavoro per le donne sole e con figli sono molto scarse e quelli con salari adeguati a mantenere una famiglia ancora meno. L’idea di fondo, vissuta in prima persona dalle molte donne che compongono il Tavolo, è che sia necessario avviare un cambiamento culturale e organizzativo che possa garantire alle donne un lavoro di qualità.