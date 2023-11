Tavernola, sviluppo sostenibile e dati sulla salute dei residenti

lunedì, 6 novembre 2023

Tavernola (Bergamo) – I cittadini chiedono di fare chiarezza sui dati Ats e Legambiente punta sulla sicurezza. L’Ats di Bergamo ha reso noto che la mortalità maschile per tumori alle vie digerenti e ai polmoni è superiore del 223% rispetto alla media provinciale. Per questo motivo Legambiente Basso Sebino ha fatto richiesta di accesso agli atti all’ATS dello studio completo in ogni sua parte per poterlo analizzare con esperti medici del settore e portarlo a conoscenza di tutta la popolazione del lago d’Iseo.

“Si tratta di analizzare le cause e garantire la sicurezza – spiega Dario Balotta, presidente Legambiente Basso Sebino – Tavernola si deve allineare alle attività turistiche del lago d’iseo per assicurarsi una crescita economico sociale più sostenibile di quella del passato”.