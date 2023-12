Tariffe preferenziali ai residenti di Monte Isola

venerdì, 22 dicembre 2023

Monte Isola (Brescia) – Un maggiore stanziamento di 100mila euro per il 2024, che si aggiungono ai 450mila euro per i tre anni dal 2024 al 2026, a favore dell’Autorità dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro permettendo l’applicazione di tariffe preferenziali ai residenti del Comune di Monte Isola che usufruiscono dei mezzi navali per il trasporto lacuale. È quanto ha stabilito Regione Lombardia con l’approvazione di un emendamento in Consiglio Regionale proposto da Fratelli d’Italia nell’ambito del PDL 34 “Legge di stabilità 2024-26”.

“Regione Lombardia riconosce le peculiarità territoriali, morfologiche e geografiche di Monte Isola – spiega l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente -. Come già fatto in passato, continuare a compartecipare alla copertura dei mancati introiti dovuti all’applicazione di specifiche scontistiche per gli utenti che si recano sull’isola. Uno sforzo importante per una realtà strategica, dall’alto valore attrattivo. A tal proposito, per il 2024 abbiamo deciso di destinare ulteriori 100 mila euro proprio per coprire i mancati incassi relativi al 2023. Un segnale tangibile dell’attenzione di Regione Lombardia nei confronti del territorio”.

Particolare soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento, di cui è primo firmatario, arriva dal consigliere regionale FdI, Diego Invernici (nella foto): “Grazie a un contributo straordinario, Regione Lombardia dimostra attenzione nei confronti dei cittadini di Monte Isola, garantendo, per i prossimi tre anni, un abbattimento delle tariffe ordinarie del trasporto pubblico locale, il cui utilizzo è, di fatto, una scelta obbligata per i residenti in considerazione delle peculiarità del Comune di Monte Isola”.