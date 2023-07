Targa ufficiale CIPAT per gli alloggi ad uso turistico: come averla e le modalità nel Garda Trentino

sabato, 15 luglio 2023

Riva del Garda – In riferimento alla delibera della Giunta provinciale n.1068 di data 16 giugno 2023, sono state definite le caratteristiche della targa recante il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) che deve essere obbligatoriamente esposta da tutti coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico (art. 37 ter, comma 2 bis, della legge provinciale n. 7/2002). Foto @Vitesse.

La targa deve essere esposta in modo visibile all’esterno dell’alloggio (o dell’edificio in cui è collocato) e realizzata in materiale durevole, di forma rettangolare, avente lunghezza 10 cm ed altezza 5 cm con sfondo bianco. Qui un fac-simile.

Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. provvederà alla stampa delle targhe per tutti quegli alloggi del Garda Trentino che ne faranno richiesta, entro venerdì 21 luglio.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare l’Area Partner Marketing al nr. 0464 025439 o via mail a partner@gardatrentino.it e di visitare il sito cliccando qui.