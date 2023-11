Tappa a Brescia dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo

lunedì, 27 novembre 2023

Brescia – L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha fatto tappa a Brescia. E’ iniziato oggi il tour itinerante dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale nei capoluoghi lombardi, omaggio in questo caso anche al riconoscimento di Brescia e Bergamo capitali italiane della Cultura.

“Credo sia particolarmente importante che l’istituzione regionale incontri i territori e vada direttamente a toccare con mano e conoscere le varie realtà provinciali lombarde, non solo per farsi carico delle rispettive istanze e problematiche, ma anche per approfondire le loro peculiarità e le loro eccellenze – ha sottolineato il presidente Federico Romani -. I territori devono tornare protagonisti delle politiche regionali e devono acquisire una centralità sempre maggiore, ed è pertanto anche in questo senso che va vista la decisione di tenere le nostre riunioni nei vari capoluoghi”.

“Con questa iniziativa vogliamo sottolineare e valorizzare il ruolo del Consiglio rispetto a quello della Giunta e ribadire la centralità del parlamento regionale – ha evidenziato il vice presidente Emilio Del Bono-. Siamo in una stagione in cui la qualità democratica attraversa un momento di difficoltà caratterizzato dalla scarsa partecipazione dei cittadini al voto e all’attività politica e amministrativa. Nostro obiettivo deve essere quello di riavvicinare sempre di più i cittadini alla vita delle istituzioni, soprattutto ora che le Regioni, dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, sono destinate ad assumere un ruolo determinante e strategico nella vita quotidiana delle nostre comunità”.

Con riferimento al ruolo di Brescia e Bergamo capitali italiane della Cultura, il Vice Presidente Del Bono ha infine auspicato come il ritrovato legame tra i due territori provinciali possa essere consolidato e diventare ancor più produttivo anche in futuro, favorendo relazioni nuove e proficue anche tra le altre aree lombarde, in un sistema territoriale che deve essere sempre più strettamente connesso e coeso.

L’Ufficio di Presidenza ha tenuto la propria seduta bresciana presso il Coro delle Monache all’interno del Monastero di Santa Giulia: erano presenti oltre al Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e al Vice Presidente Emilio Del Bono, anche il Vice Presidente Giacomo Cosentino e i Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella.

Sono quindi intervenuti i Consiglieri regionali del territorio Carlo Bravo (FdI), Miriam Cominelli (PD), Diego Invernici (FdI), Paola Pollini (M5Stelle) e Massimo Vizzardi (Azione – Italia Viva).

La seduta si è aperta con un breve incontro con il Sindaco della Città Laura Castelletti e con la Presidente della Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli.

Nel corso dei lavori sono stati approvati anche due patrocini onerosi per altrettante iniziative bresciane in tema natalizio: un contributo di 3.400 euro è stato riservato all’iniziativa “San Francesco: il Presepe” organizzata dall’APS Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia e in programma dall’8 dicembre al 27 gennaio, mentre l’iniziativa “Gemellaggio corale bandistico tra la Città di Chiari e la Città di Alzano Lombardo – Nese, in provincia di Bergamo”, promossa dall’Accademia di Musica San Bernardino di Chiari e in programma dal 16 al 23 dicembre, ha beneficiato di un contributo pari a 2.600 euro.

Complessivamente dall’inizio della nuova legislatura sono stati 27 i patrocini concessi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lombardo per iniziative in programma sul territorio bresciano, 20 dei quali onerosi.

La seduta bresciana del vertice parlamentare lombardo è stata anche occasione per un primo bilancio dell’attività svolta nei primi mesi della nuova legislatura. In Consiglio regionale sono state 6 le leggi approvate, 4 le proposte di atto amministrativo, 22 gli atti organizzativi e 21 le proposte di nomina affrontate, nel corso di 19 sedute (sono 25 quelle previste e calendarizzate entro fine anno): da segnalare il significativo lavoro di indirizzo politico, con 29 mozioni approvate dall’Aula.

Intensa l’attività delle Commissioni consiliari, 9 permanenti e 5 speciali, che in questa nuova legislatura si sono già riunite 207 volte approvando 93 provvedimenti: da sottolineare il numero elevato di audizioni, 132, che hanno coinvolto oltre 390 soggetti.

Al termine dei lavori, la delegazione istituzionale ha effettuato una visita guidata al Museo di Santa Giulia e al Parco Archeologico.

La prossima tappa del tour itinerante dell’Ufficio di Presidenza del parlamento lombardo è prevista a Bergamo nella giornata di lunedì 11 dicembre.