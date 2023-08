Tangenziale di Trento, torna la regolare viabilità

mercoledì, 30 agosto 2023

Trento – La tangenziale di Trento riprende la normale viabilità. I lavori al ponte sull’Adige, iniziati venerdì 25 agosto, sono parzialmente completati e, a partire da domani – giovedì 31 agosto – sarà ripristinata la normale viabilità sulla Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero nel tratto compreso tra gli svincoli di Piedicastello e Campotrentino. Saranno quindi riaperti gli svincoli in ingresso di Piedicastello (svincolo 5) e quelli sia in ingresso sia in uscita di Trento Centro (svincolo 6). Sempre da domani giovedì 31 agosto sarà sospesa la convenzione tra Provincia e Autostrada del Brennero che prevede l’esonero del pagamento del pedaggio nelle tratte Trento Sud – Trento Nord e Trento Centro – Trento Nord.

Per consentire la rimozione della segnaletica di cantiere, nella notte odierna (dalle 21 alle 5) il traffico in direzione Bolzano sarà dirottato sulla viabilità urbana del comune di Trento. La conclusione dei lavori, con il montaggio della nuova barriera stradale, avverrà indicativamente nella seconda metà di settembre. Per ridurre al massimo i disagi alla circolazione i lavori saranno effettuati nei momenti in cui il traffico è meno intenso e cioè nelle ore notturne e nei giorni festivi.