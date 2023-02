Tangenziale di Tirano e sovrappasso di Sondrio, accelerata per le Olimpiadi Invernali

martedì, 21 febbraio 2023

Tirano (Sondrio) – Tangenziale di Tirano, corsa contro il tempo per essere pronti alle Olimpiadi invernali 2026. Le opere infrastrutturali in Valtellina sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia fissata e a tre anni dall’appuntamento olimpico arriva la prima accelerata sulla tangenziale della località della Valtellina con la nomina del commissario che dovrà attivare alcuni strumenti per velocizzare i lavori e far sì che si dovranno concludano entro il 31 dicembre 2025.

Per l’opera l’investimento complessivo di Anas è di 187.301.420 euro. La tangenziale di Tirano è “un’opera strategica ed è necessario adottare tutte le misure opportune per assicurare il completamento dei lavori prima delle Olimpiadi”.

Dopo la tangenziale tocca ora al sovrappasso di Sondrio, che dovrà essere definito nel progetto e avviato il cantiere entro il 2023.