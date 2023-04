Switch Ethernet Moxa: affidabilità e prestazioni per reti industriali cablate

sabato, 29 aprile 2023

Uno switch ethernet di tipo industriale deve offrire alcune caratteristiche essenziali, che lo rendano adatto all’utilizzo in azienda. Nel corso degli anni le necessità sono aumentate molto sotto questo punto di vista: i pacchetti di dati che viaggiano costantemente all’interno della rete locale sono in numero sempre maggiore, ma l’esigenza di precisione, stabilità e sicurezza non è inferiore al passato, anzi è ancora maggiore. Per questo motivo è consigliabile per le aziende rivolgersi a produttori affidabili, prediligendo ad esempio gli Switch Ethernet Moxa.

Un fornitore di fiducia

Ogni azienda oggi possiede una rete interna, che si collega a quella esterna e che gestisce una lunga serie di dispositivi. Affidarsi a un fornitore di fiducia significa ottenere tutti i dispositivi per la gestione della rete con la medesima qualità, avendo la certezza che si tratta di prodotti affidabili. Alla pagina https://moxadistryshop.com/, ad esempio, è possibile trovare la più vasta scelta di prodotti Moxa in Italia. Grazie a un ampio catalogo di prodotti, ogni azienda è in grado di reperire in rete tutti i dispositivi di cui ha bisogno per la gestione della propria rete. Quando si sceglie un fornitore di prodotti Moxa tale caratteristica è particolarmente importante; è altrettanto importante verificare che il fornitore possa offrire assistenza tecnica qualificata, in modo da poter avere supporto per qualsiasi tipo di problematica, compresa la scelta dei dispositivi da acquistare.

Le caratteristiche di uno switch ethernet industriale di qualità

Quando lo switch Ethernet deve essere installato sulla rete domestica non è difficile scegliere. Anche perché le esigenze di un’abitazione sono ridotte, così come i dispositivi che sono solitamente collegati alla stessa. Nel momento in cui ci si sposta dalle abitazioni alle aziende, o addirittura all’industria, è chiaro che la questione si complica in modo sostanziale. Uno Switch Ethernet di tipo industriale di qualità deve infatti offrire caratteristiche che lo rendano sicuro, stabile ed efficiente in qualsiasi condizione di utilizzo. Ad esempio questi dispositivi devono essere robusti, in grado di sopportare temperature operative che stanno all’interno di uno spettro molto ampio, tra i -40 e i +75°C; quindi si tratta di dispositivi compatti e resistenti, che resistono alla polvere e possono essere utilizzati anche in ambienti leggermente ostici, potendo resistere anche agli urti, alle vibrazioni e ad altre sollecitazioni esterne.

La sicurezza prima di tutto

Un altro elemento essenziale da valutare quando si sceglie uno Switch Ethernet per uso industriale è la sicurezza offerta. A tale scopo è importante verificare le certificazioni offerte dal rivenditore, che precisano la presenza di sistemi di sicurezza efficienti per la protezione dei dati che circolano sulla rete aziendale. Vi sono poi elementi da valutare che dipendono dal singolo utilizzatore dello Switch, come ad esempio la disponibilità di un elevato numero di porte, oggi sempre più importante per molte realtà. Così come l’interfaccia di utilizzo o la facilità di accesso ai moduli di alimentazione. A seconda dell’ambito in cui si deve installare lo Switch di rete è importante valutare con attenzione anche queste caratteristiche.