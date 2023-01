Sviluppo sistema ITS nel Bresciano: incontro col ministro Valditara

martedì, 10 gennaio 2023

Brescia – Sviluppo ITS in provincia di Brescia: incontro con il ministro Giuseppe Valditara. Proseguendo l’iter avviato nel corso del 2022, il presidente della Provincia di Brescia, il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione, l’Assessore alla Formazione e al Lavoro di Regione Lombardia con il Capo Segreteria e il Presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta, hanno incontrato a Milano il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per presentare il Protocollo d’Intesa sullo sviluppo del sistema ITS in provincia di Brescia, sottoscritto in Broletto nel mese di settembre.

Il Ministro Valditara ha ben accolto la qualità del lavoro svolto nella provincia di Brescia da parte di tutti gli stakeholders e si è detto favorevole all’avvio di una roadmap, patrocinata dal suo Ministero, per esportare il “modello Brescia” in tutta Italia, promuovendo altresì le buone prassi createsi nel nostro territorio.

“Si è trattato di un proficuo incontro – ha dichiarato il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi – che ha confermato quanto già avviato con il precedente Governo. La nostra visione di sviluppo del sistema ITS si confà alle linee guida del Ministro Valditara, che ha espresso il desiderio di far presto visita a Brescia per condurre il primo di una serie di tavoli tematici, che verranno proposti dapprima in Lombardia e a seguire nelle altre regioni”.

“La Provincia di Brescia – ha proseguito il consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione – ha creduto fin da subito in questo progetto di valorizzazione e di promozione di una offerta formativa che, seppur in grado di incontrare le esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, stenta purtroppo a decollare. L’incontro odierno ha posto le basi per sviluppare ulteriormente il “modello Brescia” e siamo pronti a farci promotori del nostro know-how in tutto il territorio nazionale.”

“Secondo una survey condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia nella scorsa primavera, il nostro territorio mostra una forte richiesta di professionalità relative ai vari ambiti della manifattura. In particolare, il 98% delle imprese segnala difficoltà di reperimento di tecnici, il 97% di operai specializzati e il 96% per i conduttori di impianti. Come Associazione, abbiamo da diverso tempo individuato una possibile soluzione al problema di tale mismatch, almeno in ambito giovanile, negli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori – aggiunge Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia –. Il Protocollo d’Intesa sullo sviluppo del sistema ITS in provincia di Brescia, sottoscritto nello scorso mese di settembre, va proprio in questa direzione e testimonia, una volta di più, la capacità del nostro territorio di unire le forze per un obiettivo comune, mettendo insieme tutte le diverse categorie economiche che lo caratterizzano. Lo ribadiamo: senza competenze, non è possibile garantire a Brescia un futuro di eccellenza, come è sempre stato nella nostra storia imprenditoriale. L’incontro con il Ministro è stato positivo: ora servirà continuare a lavorare su questa strada”.