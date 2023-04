Sviluppo comune territori Bergamo e Sondrio, vertice tra le Province

lunedì, 3 aprile 2023

Sondrio – Oggi a Palazzo Muzio si è tenuto un incontro tra il Presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi e il Presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola volto ad individuare strategie comuni per lo sviluppo dei due territori sotto vari aspetti che sono sul tavolo e che occuperanno le attività dei prossimi anni.

In primis si è posta l’attenzione sull’attuazione del progetto Orobikeando che coinvolge le due Province e prevede un accordo con Regione Lombardia.

L’attenzione è stata rivolta, nello specifico, allo sviluppo turistico dei territori partendo dai prodotti enogastronomici delle due realtà, creando un collegamento ciclopedonale che partendo da Bergamo, passando per le valli bergamasche e le valli del Bitto, giunge a Tirano da cui parte il “Trenino rosso del Bernina”.

Sono state gettate le basi per la collaborazione dei due Enti, prevedendo la costituzione di un tavolo permanente politico e tecnico, nell’ottica di progettazione in ambito europeo sulle quelle iniziative e per le caratteristiche che mettono in comune le due areee.

Secondo il Presidente Gandolfi, “ò’incontro con la Provincia di Sondrio dà il via ad una importante collaborazione tra le due istituzioni provinciali, unite dalla volontà di promuovere congiuntamente lo sviluppo dei sistemi turistici delle rispettive aree montane. È stata anche l’occasione per avviare possibili sinergie tra gli uffici Europa delle due Province, con l’intento di sviluppare progetti di area vasta e attrarre fondi europei. Per queste opportunità ringrazio il Presidente Menegola e i suoi collaboratori”.

“Sono convinto – riferisce il Presidente Menegola – che la nostra Provincia debba stringere delle collaborazioni forti ed attive con le Province confinanti ma anche con il Cantone dei Grigioni nell’ottica di una programmazione condivisa e congiunta che offra ai nostri territori il maggior numero di opportunità che ci vedono protagonisti, in stretta collaborazione con Regione Lombardia nei rapporti con la Comunità Europea e il Governo centrale. Non posso che ringraziare per la pronta disponibilità e collaborazione l’amico Pasquale che si è dimostrato attento ad intraprendere questo nuovo percorso”.