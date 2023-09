Sversamenti nel Lago di Ledro: il Comune fa il punto della situazione

martedì, 12 settembre 2023

Ledro – Circa 15 giorni fa è giunta la segnalazione di uno sversamento di acque torbide nel Lago di Ledro, in località Besta. L’amministrazione comunale ha subito allertato l’Azienda sanitaria che, in tempi rapidi, ha effettuato dei campionamenti, il cui risultato ha dato esiti negativi: non è stato dunque necessario introdurre divieti di sorta. In quell’occasione il Comune ha anche imposto, a un’attività economica della zona, di effettuare apposite verifiche sul proprio impianto idrico. L’attività si è dimostrata pienamente collaborativa e disponibile alla soluzione di eventuali problemi, dando massima collaborazione e trasparenza.

Tra venerdì e sabato, poi, è stata segnalata una nuova perdita e, sul posto, sono intervenuti tutti gli organi preposti: il Comune ma anche Appa, Vigili del fuoco, Polizia locale. Sono stati raccolti nuovi campioni e l’esito delle analisi – comunicato stamane al Comune – è ancora negativo: le acque restano balneabili. Da chiarire ulteriormente è invece la situazione legata all’acqua che giunge da un tubo in prossimità del Lago. Nella giornata di domani, dunque, una apposita task forse sarà di nuovo sul luogo per approfondire ulteriormente il problema e capire da dove parta l’acqua che si è scaricata nel lago, eventualmente anche con video ispezioni o altri mezzi di indagine che si dovessero rendere necessari. Le attività commerciali limitrofe si sono già rese disponibili per collaborare nella soluzione del problema.

L’amministrazione segue puntualmente la vicenda fin dal momento del primo sversamento, in stretta collaborazione con tutti gli enti preposti a garantire la tutela delle persone e dell’ambiente.