Sussidi dall’Ente Bilaterale del Terziario Trentino

martedì, 27 giugno 2023

Trento – L’Ente Bilaterale del Terziario Trentino (E.B.Ter.) ha deliberato nel suo ultimo Consiglio Direttivo due nuovi sussidi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori delle aziende che applicano il contratto nazionale del terziario (commercio), associate all’E.B.Ter.. I nuovi sussidi, nel limite delle competenze e dell’E.B.Ter.

Le risorse di E.B.Ter. sono di due tipi: Sussidi per borse di studio; Sussidio abbonamento trasporto pubblico

Il primo sussidio decorre dall’anno scolastico e accademico 2022/2023 ed è rivolto agli studenti e studentesse diplomati/e o laureati/e (max 1 anno fuori corso per la triennale e due anni per la magistrale o a ciclo unico – non ci sono limiti di fuori corso per gli studenti e studentesse lavoratori e lavoratrici) con i seguenti voti :

1. diploma maturità voto da 90/100 a 95/100 150 euro

voto 96/100 a 99/100 200 euro

voto 100/100 300 euro

voto 100/100 e lode 400 euro

2. Diploma laurea triennale voto da 100/110 a 105/110 – 250 euro

voto da 106/110 a 110/110 – 400 euro

voto 110/110 e lode 600 euro

3. Diploma laurea magistrale voto da 100/110 a 105/110 – 300 euro

o a ciclo unico voto da 106/110 a 110/110 500 euro

voto 110/110 e lode 700 euro

Il secondo sussidio intende sollecitare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei lavoratori e delle lavoratrici riconoscendo il rimborso del 55% del costo sostenuto per l’abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il tragitto casa-lavoro.

I sussidi potranno essere richiesti da lavoratori o lavoratrici che versano regolarmente la quota obbligatoria prevista dal contratto nazionale del terziario.

I nuovi interventi di E.B.Ter. si aggiungono a quello già in vigore (www.ebter.tn.it).