“Superare i confini”: l’Alto Adige assumerà la Presidenza dell’Euregio, il programma

venerdì, 30 giugno 2023

Trento – L’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino continuerà ad essere presieduto dal Trentino fino al 1° ottobre 2023, quando l’Alto Adige assumerà la presidenza per i due anni successivi. Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede dell’Euregio alla Casa della Pesa di Bolzano, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano e futuro presidente dell’Euregio Arno Kompatscher ha presentato il programma del mandato altoatesino, che si prolungherà appunto fino al 2025. Il programma della presidenza altoatesina si basa sugli obiettivi e sulle misure avviate nelle legislature precedenti e mira a promuovere la sostenibilità tramite diversi progetti. Foto @ASP – Claudia Corrent.

Il futuro dell’Euregio risiede nella sostenibilità in termini sociali, ecologici ed economici, come ha sottolineato il presidente Kompatscher: “Questa è la visione di un’Euroregione che permetterà di realizzare un progetto comune sulla base del Tirolo storico: un progetto fatto di persone, non di politica”, ha dichiarato.

L’Alto Adige proseguirà nel solco dell’impegno trentino

Arno Kompatscher ha ringraziato il suo omologo Fugatti per i due anni di mandato della presidenza trentina “durante i quali è stata attuata anche la riforma dell’Euregio, indirizzata verso un forte coinvolgimento dei cittadini attraverso consigli mirati, nonché orientata a un maggiore coinvolgimento dei Comuni e dei Consigli provinciali”. Durante l’ultimo mandato, all’insegna del motto “L’Euregio è giovane”, la Regione europea si è sviluppata in modo eccellente. Per questo, ha sottolineato ancora Kompatscher, la Presidenza altoatesina si baserà sull’ottimo lavoro svolto dal Trentino. Nel suo intervento il presidente dell’Euregio Maurizio Fugatti ha commentato: “Questo è un momento importante, in cui presentiamo i due anni di presidenza del Sudtirolo. Il Trentino terminerà il mandato a fine settembre e in quell’occasione tireremo le somme di questi due anni, che sono stati segnati dal motto “L’Euregio è giovane”. Abbiamo messo in atto delle riforme in continuità a quelle della presidenza tirolese e credo sia importante mettere sullo stesso piano le tematiche di questo percorso per riuscire ad avere complementarietà nel nostro modello di governo dell’Euregio”. Il capitano del Tirolo, Anton Mattle, ha aggiunto: “L’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è un esempio di cooperazione di successo. Ringrazio il presidente Fugatti per il suo impegno alla guida dell’Euregio e auguro al presidente Kompatscher ogni bene. La sostenibilità è all’ordine del giorno, soprattutto in tempi di cambiamenti climatici e inflazione, ed è quindi giustamente al centro dell’attenzione”.

All’appuntamento di oggi erano presenti anche i presidenti dei due Consigli provinciali Walter Kaswalder (Trentino) e Rita Mattei (Alto Adige), il vicepresidente provincia autonoma di Bolzano Daniel Alfreider, l’assessore provinciale alla salute della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana e alcuni giovani volontari dei tre territori, che hanno portato la loro testimonianza in attesa delle premiazioni del pomeriggio a NOI Techpark di Bolzano. Fra questi Davide Capsoni, presidente del Comitato Autonomo di Trento – Federazione Italiana Tennistavolo, che ha auspicato una continuità istituzionale per i giovani impegnati nello sport.

“Il superamento dei confini” come leitmotiv

“Faremo dello slogan ‘Superare i confini’ il leitmotiv della nostra presidenza”, ha sottolineato Kompatscher. L’intenzione è quella di concentrarsi su nuovi progetti che consentano di essere più vicini alla gente, che uniscano le persone e superino i confini. Resta prioritario l’impegno comune per gli obiettivi condivisi in un’ottica europea e con un’attenzione particolare verso i cittadini dell’Euregio. Questo comprende anche gli sforzi per creare confini ‘impercettibili'”.

Mobilità senza confini: l’Euregio ticket

Visto il successo dell’introduzione del biglietto Euregio2Plus Ticket e dell’Euregio Ticket Students per una mobilità senza confini all’interno delle tre province del territorio, un ulteriore passo verso l’integrazione del trasporto pubblico locale sarà compiuto, in stretto coordinamento con le ripartizioni competenti e le compagnie di trasporto pubblico, con l’Euregio ticket, un abbonamento unico per il trasporto pubblico locale all’interno dell’Euregio, accessibile e conveniente per tutti.

Innovazione sostenibile: la Borsa-lavoro dell’Euregio

Chiunque fosse alla ricerca di collaboratori e dipendenti o, viceversa, di un lavoro o uno stage transfrontaliero nella Regione europea, troverà presto un sostegno. Nell’ambito del progetto “Borsa-lavoro dell’Euregio” verrà infatti creato uno strumento che collegherà le tre piattaforme per l’occupazione di Tirolo, Alto Adige e Trentino e fornirà una pagina di ricerca unica per i posti di lavoro all’interno dell’Euregio. Attraverso il collegamento digitale delle rispettive banche dati, l’obiettivo è aumentare la visibilità degli annunci di lavoro e garantire trasparenza ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle persone in cerca di opportunità nei tre mercati della Regione europea.

Sostenibilità sociale: Premio Solidarietà Euregio

Dedicando attenzione alla sostenibilità sociale, nei prossimi due anni l’Euregio vuole dare ancora maggiore rilevanza alle persone e alla società. La responsabilità sociale e la solidarietà sono princìpi fortemente radicati nelle società civili di tutte e tre le province dell’Euregio. Associazioni, istituzioni, progetti e iniziative dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino hanno sempre dato vita a una forte sostenibilità sociale. Un aspetto che avrà visibilità e il giusto riconoscimento in occasione del conferimento del Premio Solidarietà Euregio: un premio all’eccellenza della cultura della solidarietà transfrontaliera. Il riconoscimento consiste in una somma di denaro e verrà consegnato nel corso di una speciale cerimonia. La prima edizione è attesa per il 2025.

Proseguire con i progetti transfrontalieri di successo

Verranno portati avanti eventi e progetti transfrontalieri già consolidati nei settori della gioventù, dell’istruzione e della culturae ne verranno realizzati di nuovi.

Il progetto di successo EuregioFamilyPass avrà in futuro visibilità ancora maggiore, in modo che le famiglie dell’intera Regione europea del Tirolo-Alto Adige-Trentino possano godere di ulteriori vantaggi a livello sia locale sia transfrontaliero, beneficiandone tanto nella vita quotidiana quanto nelle attività del tempo libero.