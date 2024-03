Summit del G7 a Trento: comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica

mercoledì, 13 marzo 2024

Trento – Riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal Commissario del Governo di Trento, prefetto Filippo Santarelli, finalizzata ad esaminare le misure di vigilanza e di sicurezza da predisporre in vista del summit del G7 sull’intelligenza artificiale che si terrà il 15 marzo a Trento.

All’incontro hanno preso parte il Ministro Nicola Lener, Capo della delegazione G7, il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, il Questore Maurizio Improta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Matteo Ederle, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Danilo Nastasi, il Comandante del Compartimento della Polizia Stradale Trentino Alto-Adige e Belluno Giancarlo Conte, il Comandante della Polizia Municipale di Trento Alberto Adami, il Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Pat Stefano Fait, la Comandante del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco Ilenia Lazzeri, la Direttrice della Centrale Unica Emergenza Silvia Marchesi, il referente Centrale Operativa Trentino Emergenza 118 Fabrizio Schimera ed il Responsabile Centro Servizi Autostradale Giuseppe Andreani.

Nel corso della riunione sono stati ulteriormente approfonditi i servizi che le forze di polizia in collaborazione con la polizia locale dovranno attuare per garantire la sicurezza pubblica nelle aree strategiche di interesse nonché le misure straordinarie che influiranno sulla viabilità, sul traffico cittadino e sulla sosta dei veicoli nelle vie del centro cittadino.

Le modifiche alla viabilità delle strade del centro verranno attuate secondo modalità elastiche e ad intensità crescente in relazione alla tipologia di area di interesse, contemperando l’esigenza di sicurezza delle delegazioni ministeriali con le ordinarie istanze dei cittadini.

Pertanto, il piano messo a punto è il frutto di specifiche valutazioni tecniche finalizzate ad assicurare standard di massima sicurezza e garantire, al contempo, l’ordinaria vivibilità cittadina.

Presso la Questura di Trento nella giornata del 15 marzo sarà attivata la sala operativa per la gestione dei grandi eventi con la partecipazione delle altre componenti delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale che svolgerà funzioni di raccordo e di coordinamento per la tempestiva gestione di ogni evenienza. Grazie ai sistemi di alta tecnologia di videosorveglianza, sarà altresì assicurato il collegamento in modalità videoconferenza con la contestuale sala operativa della Provincia Autonoma di Trento, costituita presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Permanenti di Trento, al fine di garantire un continuo scambio informativo.