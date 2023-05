Sulla strada per il futuro: incontro educativo e di prevenzione a Capriolo

giovedì, 25 maggio 2023

Capriolo (Brescia) – Incontro educativo e di prevenzione: questa sera – giovedì 25 maggio, inizio alle 20:30 – a Capriolo (Brescia) nell’auditorium della BCC in via IV novembre incontro su “Sulla Strada per il Futuro” ed è organizzata dall’associazione CONdivididere la strada della Vita, dall’Associazione Famiglia Vittime della Strada Onlus, dal Comune di Capriolo, dall’associazione Genitori Insieme e dall’istituto comprensivo Aldo Moro di Capriolo con la collaborazione degli Alcolisti Anonimi di Palazzolo e del Gruppo Volontari ambulanza.

La serata vedrà diversi contributi tra cui quello di Roberto Merli, presidente di Condividere la Strada della Vita. Parteciperanno gli studenti dell’Istituto Aldo Moro, che hanno seguito un percorso di formazione, il sindaco Luigi Vezzoli, Marco Loda, presidente del Gruppo Volontari Ambulanza e Angelo Savoldi autore, tra gli altri, del libro M603, e Alcolisti Anonimi. Modererà la giornalista capriolese Milla Prandelli. Ingresso libero.

di Margherita Fantoni Rivetti