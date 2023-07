Sul lago d’Iseo in servizio un nuovo battello spazzino

sabato, 1 luglio 2023

Iseo (Brescia) – Sul lago d’Iseo un nuovo battello spazzino. Costruito dalla società Nettuno Motobarche di Codogno (Lodi), è stato messo in acqua, presso il porto commerciale di Iseo (Brescia). E’ stato varato il nuovo battello spazzino che Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro ha messo a disposizione della società MPL (Manutenzione e promozione laghi), al fine di favorire gli interventi sul Sebino.

L’INTERVENTO – “Il battello – spiega Alessio Rinaldi (nella foto), presidente di Autorità di bacino – ha un valore di 850mila Euro, ed è stato acquistato grazie ad un bando che Regione Lombardia aveva diramato nel 2021 per il settore ambientale. La Provincia di Brescia aveva ottenuto un finanziamento di un milione e 350mila euro, con cui è stato comprato anche un Truxor per lo sfalcio delle piante acquatiche. Grazie ad uno specifico accordo, la Provincia ha messo a disposizione entrambi i mezzi ad Autorità di Bacino. Nell’accordo sono previste anche le manutenzioni ordinarie all’intero parco dei mezzi già in uso da MPL”.

“Ora – continua Rinaldi – i battelli spazzini sono tre: uno verrà posizionato nell’area dell’alto lago d’Iseo a Costa Volpino, uno a sud, ed il terzo verrà ormeggiato a Iseo, presso i nostri spazi di proprietà. Considerando che un mezzo di tale portata impiega circa 4 ore per completare la tratta Sarnico – Costa Volpino, potremo così garantire una maggiore tempestività negli interventi sul recupero di materiale flottante sullo specchio d’acqua, oltre ad un’ottimizzazione delle tempistiche di intervento, in tutta sicurezza”.

LE CARATTERISTICHE – Il battello spazzino, realizzato dalla società Nettuno Motobarche, ha una lunghezza totale di 21 metri e una larghezza totale di 6 metri, con un peso di 32 tonnellate. Ha un nastro frontale in grado di tagliare e raccogliere per una larghezza di m 3.50 ed una profondità di taglio di m 1.80 . Sul ponte centrale c’è una vasca di stoccaggio da m 8 x 4 con una portata utile di 32mc con sistema di riduzione volumetrica dato da n. 2 compattatori. Il battello dispone di un braccio caricatore a 3 bracci ed 1 sfilo attrezzato con un polipo per la raccolta di tronchi d’albero e rifiuti ingombranti e per lo scarico a terra delle alghe. Il braccio ha una portata utile di 1000kg a 9m di distanza. La propulsione è data da n. 4 eliche a coclea + un’elica di prua per facilitare le manovre. Il tutto è comandato idraulicamente ed azionato da una serie di pompe che fanno capo ad un motore diesel da 191kw, marca FPT, 6 cilindri raffreddato ad acqua.