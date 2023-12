Successo per la Trento Christmas Run

sabato, 16 dicembre 2023

Trento – Sorrisi ed allegria sono state le due parole d’ordine della Trento Christmas Run ancora una volta capace di animare Piazzo Duomo e il centro storico del capoluogo con un fiume di concorrenti vestiti di bianco e rosso. L’evento organizzato da A.S.D. Città di Trento ha riunito nel salotto buono della città circa duecento concorrenti, tra questi anche bambini in carrozzella e cani. Per tutti la gioia di correre o più semplicemente camminare sul tracciato di quattro chilometri allestito dal Comitato organizzatore guidato da Gianni Valler nelle vie centrali della città.

Per la cronaca il primo a transitare sotto l’arco della Cassa rurale di Trento è stato Nicolò Comignani, uno studente universitario pescarese di 19 anni, che frequenta la facoltà di informatica e in passato ha praticato il triathlon con buoni risultati. “Ho partecipato volentieri per divertimento e anche per il fine sociale. Me lo hanno segnalato alcuni amici di università ed eccomi qua. Partecipare è stato molto piacevole e su di un tracciato veramente spettacolare”.

Ancora una volta Trento Christmas Run ha proposto una visione alternativa della pratica sportiva abbinandola alla solidarietà devolvendo parte delle iscrizioni alla Lilt di Trento. “L’esercizio fisico è la migliore azione di prevenzione per le malattie del nostro fisico – commenta Mario Cristofolini, presidente della Lilt Trento -. È una cura preventiva che costa poco e che consente di svolgere questa terapia in maniera ludica. Divertendosi. Fare sport è importantissimo. Per questo Trento Christmas Run è forse la metafora ideale. Partecipare per aiutare e per indicare ai nostri assistiti di non mollare. E per noi rappresenta una importante azione di sostegno”.

Soddisfatto anche Gianni Valer. “Con la Trento Christmas Run abbiamo concluso l’anno – commenta – ed è una grande soddisfazione pensare di mettere il nostro impegno sui due grandi appuntamenti legati al Trento Running Festival (Giro al sas e Trento Half Marathon – ndr) e poi chiudere con questo evento, che non ha finalità agonistiche ma rappresenta un grande segnale dal punto di vista sociale, della diffusione della pratica sportiva e di sostegno ad una realtà, la Lilt, che svolge una zione meritoria a sostegno di chi lotta con i tumori”.

Ad allietare il pomeriggio ci hanno poi pensato la fanfara degli Alpini e lo storico speaker Italo Leveghi, il bondonero doc. Mentre all’assessore salvatore Panetta è toccato il ruolo di starter. Insomma ancora una volta Trento Christmas Run è stata occasione ideale per tante famiglie ed amici di vivere un pomeriggio diverso, tra sorrisi e buone intenzioni considerato che gran parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza. E poi diciamolo, non capita tutti i giorni di vivere quattro chilometri da Babbo Natale.

Il percorso di 4 km: Partenza da piazza Duomo, quindi si imboccheranno via Belenzani, via Roma, via S. Giovanni, piazza S. Maria Maggiore in direzione del vicolo delle Orsoline, p.zza Verzeri, via Rizzi, via Maffei, via Prati, via Esterle, via Orti (contromano), via Dietro le Mura A, largo Pigarelli, giardini di via San Francesco d’Assisi, largo Porta Nuova, via Dietro le Mura B, vicolo S. Maria Maddalena, via S. M. Maddalena, largo Carducci, via S. Pietro, piazzetta Anfiteatro, vicolo San Pietro, via Marchetti da cui si entrerà nel parco S. Marco con successiva uscita su via S. Marco, Piazza Mostra, p.zza Raffaello Sanzio, via Suffragio, via Manci per fare ritorno su via Roma e completare il percorso su via Belenzani e raggiungere l’arrivo in piazza Duomo.