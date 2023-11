Successo per il concerto della Fanfara a Merano

giovedì, 30 novembre 2023

Merano – Si è tenuto ieri a Merano, nella suggestiva cornice del Kurhaus, il Concerto della Fanfara dei Carabinieri del 3° Reggimento “Lombardia”, diretta dal Maestro Andrea Bagnolo, con la partecipazione del tenore lirico Christian Miola.

L’evento, totalmente gratuito e che ha richiamato numerosissimi tra cittadini e turisti presenti in città per visitare i caratteristici mercatini di Natale, è stato offerto alla comunità con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano, del Comune di Merano e dell’Azienda di cura, soggiorno e turismo meranese, in partnership con Castel Rametz e Forst.

I carabinieri della Fanfara, arrivati nella città del Passirio su iniziativa del Comando della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige e dell’associazione culturale “L’Obiettivo”, hanno eseguito brani classici, moderni e – in perfetta sintonia con l’atmosfera degli storici mercatini di Merano – anche a tema natalizio, tutti presentati dalla presentatrice Sarah Freimuth, che ha spiegato l’origine storica di ciascun brano, a una platea attenta e interessata.

Numerose le autorità presenti tra cui il Commissario del Governo Vito Cusumano, il Sindaco di Merano Dario Dal Medico, il Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano Giuliano Vettorato, i vertici delle forze armate e di polizia e rappresentanti della magistratura e della politica provinciale.

Il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Raffaele Rivola, ha introdotto l’evento sul palco, spiegando che l’Arma “è onorata di offrire questo concerto alla cittadinanza, per ringraziare i meranesi e l’Alto Adige per il loro apprezzamento e la loro vicinanza all’Arma dei Carabinieri e al loro quotidiano impegno per la sicurezza”. Ha proseguito invitando alla riflessione “su quanto sta succedendo nel mondo e sul nostro dovere di impegnarci per la pace e la sicurezza”, evocando le parole il testo dell’Inno alla Gioia, con cui si è aperta la rassegna: “Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt” (tutti gli uomini saranno fratelli, dove si poserà l’ala lieve [della gioia]).

In chiusura il Generale di Brigata Roberto Riccardi, Comandante della Legione Trentino Alto Adige, ha tenuto un ispirato intervento evidenziando che la migliore musica è quella prodotta da strumenti diversi che si accordano in armonia; allo stesso modo, nella vita e nel mondo, l’armonia che evita i conflitti si ottiene quando persone e popoli di diverse culture, religioni e lingue si accordano tra loro per un cammino comune.