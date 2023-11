giovedì, 16 novembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Successo del Master Rapid SKF CBL all’Università Bicocca di Milano. Il Maestro Maffolini: “Importante riconoscimento dal mondo accademico per il lavoro di promozione sportiva portato avanti dall’Asd Master Rapid SKF CBL”.

L’Università di Milano-Bicocca ha fatto partire da settembre 2023 un Master Universitario di I Livello dal titolo “Sport Management, Marketing and Events”. L’iniziativa è rivolta a laureati triennali e magistrali, interessati ad acquisire e sviluppare competenze manageriali e gestionali in campo sportivo o nei settori collegati.

In questo contesto la società sportiva guidata dal Dt Francesco Maffolini è diventata “materia di studio” ovvero il sodalizio è stato scelto come esempio nel settore rientrando specificatamente in maniera attiva nel “Modulo 5 del piano didattico: Business planning, amministrazione e project management per lo sport – 56 ORE, nel quale l’obiettivo è quello di studiare e sviluppare competenze di pianificazione strategica e finanziaria, controllo di gestione e rendicontazione sociale.

Nei contenuti del Master viene riportata la seguente dicitura: business model and planning; analisi di bilancio e controllo di gestione; project management; misurazione e valutazione dell’impatto sociale, visita ed esercitazione presso la società sportiva Master Rapid SKF CBL.

“E’ un grandissimo risultato che certifica tramite l’Università Milano-Bicocca la professionalità nella promozione sociale di tante persone, uno staff eccezionale che ha permesso al club nato a Pian Camuno e che oggi sviluppa la propria attività sociale in 20 Comuni del nostro territorio, di distinguersi in svariati ambiti ed essere riconosciuto come servizio sociale di qualità”, commenta il Maestro Maffolini.

La giornata fissata, sabato 23 Marzo 2024 prevederà lo sviluppo di un evento unico nel suo genere con la visita a Pian Camuno presso la sede sociale, il PalaPubblitime, Il monumento celebrativo denominato “La Statua del karateka”, la rotonda a tema, la sala consigliare del Comune di Pian Camuno vedrà invece lo sviluppo del convegno sul successo del karate club, ed il tutto si concluderà con la visita culturale presso l’ArcheoPark di Darfo Boario Terme, l’iniziativa verrà patrocinata dalla Comunità Montana di Valle Camonica e ci sarà l’intervento degli studenti del CFP Marcolini indirizzo Turistico Sportivo, di sindaci, dirigenti d’azienda e dirigenti scolastici.

L’evento avrà un grande respiro mediatico portando in auge una eccellenza sportiva e sociale.

di Ch. P.