Street Sport, la soluzione per gli eventi

giovedì, 8 giugno 2023

Gli eventi rappresentano un settore molto competitivo, alla luce dei tanti appuntamenti annuali che si susseguono in calendario, rendendo il lavoro degli organizzatori molto difficile, dovendo individuare quelle attività in grado di attirare e divertire un pubblico diversificato.

Allo stesso tempo, esiste la necessità di garantire un’offerta ai clienti che sia sostenibile sia economicamente che logisticamente per l’organizzazione, coì da evitare uno spreco di denaro, in particolare per quegli eventi in cui non è previsto un biglietto di ingresso.

In questo contesto, una delle soluzioni maggiormente apprezzate negli ultimi tempi è quella degli Street Sport, una variante originale e innovativa rispetto alla classica attività fisica. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa sono gli Street Sport

Come suggerisce il nome, gli Street Sport sono tutti quelle attività che trovano la propria origine sulla strada, o che comunque riassumono un mix tra diverse discipline senza tralasciare l’aspetto urbano e meno regolamentato proprio dell’ambiente metropolitano.

Tra gli Street Sport più diffusi a livello globale troviamo certamente lo Street Basket, ovvero la pallacanestro che da sempre caratterizza le periferie delle megalopoli statunitensi e che nel tempo si è affermato anche nel resto del Mondo, Italia ovviamente inclusa. Questo sport nasce per l’appunto nei playground a stelle e strisce e deve il suo successo in particolare ad alcuni campi che sono divenuti dei veri e propri punti di ritrovo per gli appassionati del genere, come il celeberrimo Rucker Park di New York.

Il boom di questa attività è stato tale da spingere molti organizzatori di eventi di dotarsi di campi per offrire un intrattenimento unico nel suo genere, nel quale l’agonismo, la spettacolarità e la voglia di stupire la fanno da padroni.

Un altro Street Sport molto amato è indubbiamente lo Street Soccer, un sorta di calcio da strada che è nato con l’intento di replicare quanto visto in un noto spot pubblicitario della Nike, nel quale i campioni dell’epoca si sfidavano all’interno di una gabbia nella quale la palla rimaneva sempre in movimento e le giocate e i trick incredibili erano i veri protagonisti.

Anche in questo caso, questo sport si propagato in ogni Paese e ogni anno vengono organizzati innumerevoli tornei che richiamano un vasto pubblico, senza distinzioni di sesso, età e forma fisica.

Come avere i campi di Street Sport

Come accennato in precedenza, alla luce del grande seguito ottenuto da queste discipline, sempre più eventi hanno inserito all’interno della propria offerta la possibilità di giocare agli Street Sport, vivendo un’esperienza indimenticabile che può coinvolgere ogni membro della famiglia.

Grazie alla facilità di montaggio e smontaggio, all’impatto ambientale zero e ai costi ridotti, è infatti possibile dotarsi sia dei campi di Street Basket che di quelli dedicati allo Street Soccer, interfacciandosi con le aziende specializzate nella fornitura di queste strutture o con la formula del noleggio o con quella dell’acquisto, come nel caso del servizio di vendita campi Street Basket di Street Sport Italia, potendo contare anche su un’assistenza a 360 gradi sia per quanto concerne l’installazione, sia per quel che riguarda la manutenzione, la messa in sicurezza e le regole per giocare.

Con una spesa contenuta, una gestione semplice e una logistica che non prevede alcuna criticità, ad eccezione della necessità di poter disporre di una superficie perfettamente piana, gli Street Sport sono una soluzione che garantisce un alto tasso di intrattenimento sia per gli eventi al chiuso che all’aperto, coinvolgendo adulti e bambini in una pratica che oltre ad essere divertente, rappresenta anche una valida alternativa all’esercizio fisico, in un clima in cui lo svago e l’agonismo vanno di pari passo.