Strade, progettati dalla Provincia di Brescia interventi per sei milioni

sabato, 2 marzo 2024

Brescia – “E’ intenzione della Provincia di Brescia migliorare la sicurezza stradale di un tratto di SP.2, posto tra i comuni di Orzinuovi e Roccafranca, precisamente dal termine del cavalcavia della SP235 fino all’intersezione con via Villanuova” Così il consigliere provinciale delegato alle Strade, Paolo Fontana, che in una nota precisa che è stato depositato il progetto esecutivo del primo lotto d’intervento, attualmente in fase di verifica, che prevede l’adeguamento della curva pericolosa in territorio di Orzinuovi e la messa in sicurezza delle intersezioni principali lungo il tracciato. 02

“Il quadro economico d’intervento – continua Fontana – prevede un costo complessivo di sei milioni di euro, di cui cinque milioni a carico della Provincia; 800mila euro saranno stanziati dal comune di Orzinuovi e 200mila dal comune di Roccafranca”.

Entrando nel dettaglio, il primo lotto prevede la realizzazione di una curva più dolce rispetto all’attuale, nei pressi del cavalcavia di Orzinuovi (ex ss235) eun nuovo tratto stradale lungo circa due Km.

“Saranno inoltre realizzate – ha concluso Fontana – due della quattro rotatorie previste complessivamente, la prima a confine tra i due comuni, la seconda a circa centocinquanta metri dopo la “Madonna dei Borghetti” a Orzinuovi, e una intersezione a “T” con tutte le predisposizioni per una futura rotatoria che verrà collocata poco più a nord della ‘Sagittaria’. Saranno inoltre costruite strade campestri, che si svilupperanno ai lati del percorso principale, eliminando di fatto gli accessi diretti e il transito dei mezzi agricoli. La Provincia continua costantemente a impegnarsi concretamente, di concerto con i territori, per garantire la sicurezza delle strade, nell’interesse delle collettività”.