Strada Valbrenta, Rixi: “Vogliamo riaprire entro i primi di marzo”

venerdì, 2 febbraio 2024

Valbrenta – “L’obiettivo è aprire la carreggiata in direzione Padova, utilizzandola per entrambi i sensi di marcia entro i primi di marzo. Questo, dopo aver messo un sicurezza l’intero versante interessato dalla frana”. È quanto ha annunciato il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, durante l’incontro con i sindaci trentini (Borgo Valsugana, Castel Ivano, Castelnuovo e Grigno), e vicentini della zona ospitati dal sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. All’incontro erano presenti anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il direttore generale della Provincia Raffaele De Col, i rappresentanti di Anas e FS e le consigliere provinciali Stefania Segnana e Antonella Brunet.

“Stiamo vedendo se sia possibile aprire la strada anche prima della fine del mese – ha detto Rixi -. L’ipotesi è aprirla a senso di marcia alternato, ma su questo i tecnici ci diranno nei prossimi giorni se sia possibile”. Per quanto riguarda il ripristino della ferrovia, del tunnel e dell’ intera carreggiata il viceministro ha spiegato che ci vorrà più tempo. “La copertura in cemento armato che sovrasta i binari ferroviari non è più sufficiente – ha evidenziato Rixi – e pertanto deve essere allungata di una trentina di metri per andare a coprire la zona interessata dallo smottamento. Pertanto contiamo di poter riaprire tutte e quattro le corsie e rimettere in funzione la rete ferroviaria entro tre mesi”.

“Prima riusciamo a riaprire la strada meglio è – ha detto il presidente Fugatti, che ha ringraziato Rixi per aver accettato l’invito compiere un sopralluogo sul posto per vedere con i propri occhi la situazione -. Anche se non è un tratto di nostra competenza, abbiamo messo fin da subito in campo le competenze tecniche dei nostri uffici. Abbiamo famiglie e attività economiche in Valsugana e in Primiero che sono in grave difficoltà a causa di quanto è successo ed è nostro dovere dare loro una risposta il prima possibile”.