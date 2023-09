Strada Statale 38 dello Stelvio, chiusura notturna per lavori

martedì, 12 settembre 2023

Grosio – Anas ha programmato i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale all’interno delle in gallerie “Bolladore-Valmaggiore” e “Mondadizza”, lungo la statale 38 “dello Stelvio” nel solo orario notturno compreso fra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo.

Nel dettaglio, la strada statale 38 “dello Stelvio” sarà chiusa dal km 76,500 (svincolo di Grosio) al km 86,600 (svincolo Le Prese) in entrambe le direzioni nei comuni di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio, nelle notti di martedi 12 e mercoledi 13 settembre. Il percorso alternativo sarà indicato mediante segnaletica provvisoria apposta in loco, lungo la rete viaria limitrofa.