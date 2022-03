Strada del Vino e dei Sapori del Trentino: il nuovo comitato Vallagarina

venerdì, 4 marzo 2022

Mori – Strada del Vino e dei Sapori del Trentino: eletto il nuovo comitato tecnico territoriale Vallagarina.

Sergio Valentini prosegue il percorso alla guida del Comitato Tecnico Territoriale Vallagarina, affiancato ancora una volta da Luca Miorandi nel ruolo di vicepresidente. I due rappresentanti entrano così di diritto anche nel nuovo direttivo centrale. Nelle prossime settimane le nomine negli altri territori di riferimento: Trento e Valsugana, Piana Rotaliana, Garda-Dolomiti e Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra (nella foto da sinistra a destra Mauro Nardelli, Paolo Malfer, Andrea Miorisi, Luca Miorandi, Sergio Valentini, Alessandro Marzadro e Daniele Sega).

Presso le Tenute Sajni Fasanotti di Mori, si è svolta la prima delle cinque Assemblee Territoriali della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con l’obiettivo di nominare i Comitati Tecnici di ogni zona di riferimento ed eleggere i rispettivi presidenti e vicepresidenti, che entreranno quindi di diritto a far parte del Comitato di gestione dell’associazione.

Il percorso di rinnovo dei direttivi ha preso il via in Vallagarina, territorio che comprende anche le realtà dell’Alpe Cimbra e riunisce una settantina di soci, pari al 21% degli oltre 330 totali, tra cantine, distillerie, produttori gastronomici, ristoranti, enti, istituzioni, enoteche, botteghe e strutture ricettive.

Dopo una presentazione delle attività e dei risultati conseguiti nell’ultimo triennio e uno sguardo ai progetti futuri, in cui spicca il rafforzamento della già solida offerta turistica costruita fino ad oggi e orientata principalmente ai pacchetti vacanza Viaggi di gusto e alle proposte da vivere in giornata denominate Esperienze di gusto, si è condiviso il calendario dei prossimi eventi e il programma di comunicazione e azione promozionale, oltre alle attività dedicate ai soci, come la formazione.

Al termine della relazione, è stato votato all’unanimità il Comitato Tecnico Territoriale, composto da: Daniele Sega, Comune di Ala; Luca Miorandi, Onav sezione di Trento; Sergio Valentini, Locanda delle Tre Chiavi; Andrea Parisi, Vivallis; Alessandro Marzadro, Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo; Fulvio Viesi, Associazione Tutela dei Marroni di Castione; Mauro Nardelli, Naturgresta Laboratorio prodotti officinale e Paolo Malfer, Revì Trentodoc.

I membri hanno infine confermato Presidente del Comitato Tecnico Territoriale della Vallagarina anche per il triennio 2022-2024 Sergio Valentini della Locanda delle Tre Chiavi di Isera e Vicepresidente Luca Miorandi di ONAV-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. In quanto rappresentanti del Comitato Tecnico Territoriale Vallagarina, Valentini e Miorandi entrano automaticamente anche nel nuovo Consiglio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.