Storie di cavalieri, aurore e tramonti: incontro a Palazzo Besta di Teglio

mercoledì, 16 agosto 2023

Teglio (Sondrio) – Al Museo di Palazzo Besta a Teglio (Sondrio) venerdì 18 agosto, con inizio alle 15, si terrà l’incontro su “Storie di cavalieri, di aurore e di tramonti”, con Federica Caneparo.

Storie di dame e di cavalieri che si incontrano e si sfidano, si inseguono e si affrontano, camminano, cavalcano e persino volano verso luoghi meravigliosi. Avventure complesse, che si dipanano fra boschi e selve, in palazzi e castelli, in villaggi e luoghi solitari, presso ruscelli e fontane incantate. Perché momenti e luoghi che nella narrazione sono vari e diversi fra loro, vengono invece accomunati nei cicli dipinti grazie a sfondi paesaggistici colti nel momento dell’aurora o del tramonto? È solo un’affascinante suggestione estetica? Oppure aurore e tramonti assumono un significato specifico all’interno della narrazione? Partendo dalle storie ispirate all’Orlando furioso raffigurate nel salone d’onore di Palazzo Besta, e osservando altri cicli rinascimentali di ispirazione letteraria, Federica Caneparo ci invita a osservare da vicino i paesaggi e ad esplorarne il valore.

Federica Caneparo è Research Associate presso la University of Chicago, dove si occupa di temi letterari nell’arte del Rinascimento. Si è perfezionata in letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e si è specializzata in storia dell’arte moderna presso l’Università di Pisa. Ha pubblicato articoli e saggi su edizioni illustrate cinquecentesche e su opere d’arte ispirate a fonti letterarie antiche e moderne. È autrice del volume “Di molte figure adornato”. L’Orlando furioso nei cicli pittorici tra Cinque e Seicento (Milano, Officina Libraria, 2015), dove raccoglie e analizza quaranta cicli pittorici, individuando nella loro precoce e capillare diffusione un elemento chiave per lo sviluppo di un nuovo filone iconografico e per la canonizzazione del capolavoro di Ludovico Ariosto quale primo classico moderno. L’incontro è realizzato in collaborazione con Associazione Bradamante ODV.