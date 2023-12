Storie di alternanza: menzione speciale al Cfp Zanardelli di Darfo

mercoledì, 13 dicembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli riceve una menzione speciale al concorso Storie di Alternanza indetto da Unioncamere e delle Camere di commercio italiane

Il concorso “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO, elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni e aziendali.

Il premio si inserisce nel filone di attività che ha l’obiettivo di orientare gli studenti a scelte consapevoli per il proprio futuro: dalla formazione post-diploma, al proseguimento con gli studi universitari o l’inserimento nel mercato del lavoro. A supporto di queste azioni il patrimonio di dati del Sistema informativo Excelsior.

Il Premio è suddiviso in quattro categorie distinte per tipologia di alternanza lo Zanardelli si è aggiudicato una menzione speciale nella categoria: Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello.

Il filmato proposto, dal titolo “tra il dire e il fare… c’è alternanza”, racconta lo stretto legame che si è instaurato tra la formazione professionale, l’arte e la cultura, la tradizione dei master del ferro che caratterizza la Valle Camonica, e le aziende del territorio.

L’artista Francesca Romano racconta l’incontro con le classi del corso Operatori delle lavorazioni artistiche e Metalli che sotto la guida dei Master della fucina di Bienno e del tutor scolastico hanno creato delle sculture esposte presso la Casa della Memoria di Milano nella mostra “ ”.

Luca Menolfi, titolare dell’azienda F.lli Menolfi, racconta lo stretto legame che c’è tra formazione e mondo del lavoro e come la loro sinergia e continuo confronto possano generare lavoratori sempre più professionale e pronti al mondo del lavoro.

Le testimonianze si concludono con l’intervista ad un allievo che ha intrapreso questo percorso, grazie al quale, con qualche rinuncia, è riuscito a comprarsi la moto.