Stop alle croci sulle montagne, critiche sull’intervento del Cai

Sondrio – Stop alle croci sulle montagne, critiche alla decisione del Cai giunge dalla Lombardia. L’assessore regionale Francesca Caruso è stata la prima a criticare la scelta (nella foto la croce posizionata nell’estate 2020 al Palone di Torsolazzo in Comune di Corteno Golgi).

“Personalmente ritengo non condivisibile la posizione del Cai che prevede di non innalzare più nuove croci sulle cime delle nostre montagne. Penso si tratti di una scelta sbagliata innanzitutto dal punto di vista culturale: il simbolo della croce, specialmente in cima alle Alpi e agli Appennini italiani, è custode innanzitutto di una storia e di una tradizione che da secoli hanno contribuito ad arricchire l’identità del nostro Paese. In quegli scenari mozzafiato, che costituiscono un patrimonio paesaggistico e naturalistico di straordinaria bellezza, le croci possono costituire per tutti, al di là del proprio credo religioso, un elemento culturale, e talvolta anche artistico, che si incontra lungo i propri cammini”, lo dichiara Francesca Caruso, assessore alla cultura di Regione Lombardia.

“Mi auguro che si possa approfondire la questione, instaurando un dialogo e ascoltando le voci di tutti. Sarebbe un errore compiere una scelta così netta magari per allinearsi a una “moda” o ad alcune posizioni laiciste più estreme – conclude – Le croci, così come tutti i simboli che caratterizzano l’identità di una comunità, dovrebbero essere strumenti di incontro, confronto e conoscenza anche tra diverse storie, tradizioni, e confessioni religiose. Proprio per favorire questi aspetti fondamentali nel dialogo interculturale, ritengo sia sbagliato accodarsi a quella tendenza all’omologazione e alla negazione dei simboli identitari che sembra caratterizzare molte posizioni ideologiche del nostro tempo. Per questo penso possa costituire un’ulteriore opportunità di arricchimento culturale e anche artistico lasciare aperta la possibilità di poter innalzare anche nuove croci sulle vette delle nostre montagne.”

LA POSIZIONE DEL CAI

Il Presidente generale del Club alpino italiano Antonio Montani, intende chiarire la posizione del Cai. “Non abbiamo mai trattato l’argomento delle croci di vetta in alcuna sede, tantomeno prendendone una posizione ufficiale. Quanto pubblicato è frutto di dichiarazioni personali espresse dal direttore editoriale Marco Albino Ferrari durante la presentazione di un libro. Personalmente, come credo tutti quelli che hanno salito il Cervino, non riesco ad immaginare la cima di questa nostra montagna senza la sua famosa croce.

Voglio scusarmi personalmente con il Ministro per l’equivoco generato dagli articoli apparsi sulla stampa e voglio rassicurare che per ogni argomento di tale portata il nostro Ministero vigilante sarà sempre interpellato e coinvolto”.

L’INTERVENTO

“Sono iscritto da oltre un quarto di secolo al Cai, per questo sono stato anche premiato, ne ho difeso il valore culturale, storico e materiale che esso rappresenta per l’intera comunità nazionale e la sua identità. Tutta questa storia, e quella delle precedenti generazioni, non trova alcuna corrispondenza nella pratica minacciata da alcune espressioni del CAI come quella più recente di voler togliere le croci dalle montagne italiane. Abbandonare questa tradizione significherebbe distaccarsi dal senso di appartenenza che è connesso alla stessa identità italiana ed europea. La visione di una montagna senza segni lasciati dall’uomo, con il suo bagaglio culturale collegato al luogo che frequenta, è quantomeno oscurantista. E la croce, vista come elemento di disturbo, provoca come unico disturbo: quello di chi crede che il nostro Paese debba cessare di inseguire i fanatismi ideologici taleban”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, coordinatore del Trentino Alto Adige.