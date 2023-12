Stop alle corse in auto, campagna della Provincia di Brescia

giovedì, 21 dicembre 2023

Iseo (Brescia) – Campagna della Provincia di Brescia sulla velocità con quattro immagini sulle strade del Sebino, Franciacorta e Tangenziale Sud. Sulle strade provinciali nelle quali è stato introdotto il controllo della velocità, l’incidentalità mortale quale conseguenza del superamento dei limiti, si è sostanzialmente azzerata.

Daniele Mannatrizio, consigliere delegato alla Polizia Provinciale di Brescia, spiega l’iniziativa: “Si tratta di una campagna di sensibilizzazione, ma anche di informazione, per far capire che sulle strade bresciane si corre, troppo. Attraverso dei fumetti stilizzati, dalle sembianze quasi “inquietanti”, vogliamo far capire agli automobilisti bresciani che violano i limiti di velocità, attraverso questa ideale “cartolina”, per ricordare il valore della vita, messa in discussione dal mancato rispetto delle regole stradali. Si tratta delle velocità massime riscontrate solo nel 2023, con decine di trasgressori che hanno infranto il muro dei 200 km/h.

Pensiamo, per far comprendere la gravità di certi comportamenti, che la velocità media massima registrata sul tratto di provinciale di Paderno Franciacorta è superiore alla velocità media di percorrenza con la quale è stato vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza. È inaccettabile, ed è bene che i cittadini vengano informati, altrimenti il rischio è che il controllo della velocità venga considerato come un mero strumento per fare cassa”.