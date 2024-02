Stop ai cantieri del passante ferroviario di Trento, mozione del consigliere provinciale Degasperi

venerdì, 2 febbraio 2024

Trento – La querelle sul bypass ferroviario tiene banco e il consigliere provinciale di Onda, Filippo Degasperi, ha presentato una mozione per chiedere di sospendere i cantieri del passante ferroviario di Trento.

“Ciò non sorprende – scrive nella mozione il consigliere provinciale Filippo Degasperi – visto come la situazione si era andata evolvendo. Il passante ferroviario, senza alcuna ragione concreta (o forse solo per favorire le mire speculative della proprietà dei terreni ricompresi nel SIN), è stato pensato attraverso una zona complessa della città di Trento, con la necessità, purtroppo già attuata, di abbattere un quartiere distante 300 metri dal centro. Tale zona complessa include un SIN, sito inquinato di interesse nazionale, uno dei più inquinati d’Italia, per il quale il progetto non prevede alcuna preliminare bonifica, forse anche perché è chiaro che zone analoghe come il SIN di Fidenza (ma con minori problemi) sono in corso di bonifica da quasi trent’anni con costi enormi. L’intenzione era e per ora rimane quella di attraversare in trincea lo stretto corridoio compreso fra le due parti del SIN, una zona ragionevolmente inquinata per diffusione, almeno in profondità, e perfino di poter spostare su una delle zone inquinate una parte dei binari; si tratta di un corridoio di poche decine di metri attraverso uno scavo profondo più della falda artesiana, dunque con concreti pericoli le acque. Nonostante le oltre 200 richieste di modifica da parte delle istituzioni deputate ai controlli, nessuna delle prescrizioni è stata ottemperata prima dell’inizio dei lavori”.

“I rischi – prosegue il consigliere provinciale di Onda – sono aggravati dalla potenziale persistenza, nel luogo adiacente lo scavo, di massive quantità di inquinanti estremamente pericolosi di cui non si prevedeva né la caratterizzazione né lo smaltimento, e senza caratterizzare la zona del corridoio ferroviario considerato in principio, e senza alcuna analisi specifica, non inquinato.

Solo dopo l’intervento della magistratura, che ha provveduto (su sollecito di gruppi di cittadini organizzati in comitati e di qualche sigla sindacale) al doppio sequestro, prima di parte della zona adiacente al corridoio e poi dell’intero SIN, si è preso coscienza che le analisi del sito andavano fatte con completezza ed urgenza prima di costruire l’opera. Lo stralcio dei fondi PNRR mette tutto il progetto in una situazione di limbo e incertezza: chi pagherà i lavori? Quanti anni serviranno? Cosa succederà al SIN e chi pagherà la bonifica del corridoio ferroviario o anche solo della zona sequestrata o della parte di SIN necessaria?”.

“Nel sito di Fidenza, – continua Degasperi – analogo per tipologia di inquinanti, già espropriato oltre venti anni or sono, sono serviti venti anni di lavori e oltre trenta milioni di euro la bonifica del piombo tetraetile mediante conferimento del terreno in discarica, mentre per gli IPA l’intervento è ancora in corso. A discapito dell’ottimismo che distillano il sindaco di Trento e i suoi sostenitori in Consiglio comunale, le zone bonificate non potranno tornare in tabella A, ma potranno essere utilizzate solo a fini industriali. L’area SLOI-Carbochimica è più inquinata di quella di Fidenza ed è singolare (ma svela il reale disinteresse) che in questi decenni nessuno dal Comune di Trento si sia mosso per confrontarsi con quello di Fidenza anche solo a scopo informativo per comprendere le modalità con cui il comune emiliano stava portando avanti la bonifica.

In molti si chiedono come, di fronte ad una tale indeterminatezza, nel cantiere sud i lavori possano proseguire senza sapere ancora se si potrà, con quali tempi e spese realizzare il tratto nord, anche in considerazione del fatto che i due cantieri appartengono al medesimo progetto, irrealizzabile se non nella sua interezza”.

“La sospensione dei lavori (almeno temporanea) – aggiunge il consigliere provinciale – e la riconsiderazione dell’intero progetto sono necessari e urgenti.

Modifiche della zona, interramenti della ferrovia, costruzione di nuove stazioni, sono interventi fantasiosi, mai progettati e privi di qualsiasi sostegno economico.

E’ opportuno invece concentrare sforzi, energie e risorse su un progetto condiviso che abbia senso per tutta la Provincia, non solo per la città di Trento e che metta prima di tutto in sicurezza le persone visto che il primo responsabile della loro salute (il sindaco di Trento) insiste nel crogiolarsi in progetti che risultano ogni giorno più irrealistici”.

Considerata anche la proposta di avviare un percorso che porti all’acquisizione delle aree Sloi e Carobochimica da parte di Provincia e Ministero il consigliere provinciale Filippo Degasperi ha presentato la seguente mozione chiedendo alla Giunta provinciale di:

“1.intervenire per concordare con il Governo e con RFI la sospensione dei lavori del passante ferroviario di Trento nel cantiere sud finché non si siano chiarite le prospettive del cantiere di Trento Nord;

2.predisporre un’analisi completa e concreta della situazione, inclusa la possibilità di modificare il percorso del bypass su zone non pericolose per cittadini e lavoratori;

3.imporre la bonifica del SIN SLOI – Carbochimica prima di qualsiasi ulteriore intervento;

4.verificare lo stato degli impianti come i pozzi barriera realizzati per assicurare il futuro e la qualità dell’acqua di falda e, se necessario, provvedere a ripristinarne l’operatività;

5.rendere pubblici tutti i documenti che la Provincia ed il Comune di Trento hanno prodotto o commissionato finora sul tema”.