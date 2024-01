Stella è la prima nata del 2024 all’Ospedale di Sondrio

mercoledì, 3 gennaio 2024

Sondrio – Era attesa per il 31 dicembre ma ha preferito aspettare il 2024: la prima nata all’Ospedale di Sondrio è Stella Codurelli, che ha visto la luce sette minuti dopo la mezzanotte del 3 gennaio. La mamma, Sara Bordoni, di Chiuro, nelle prime ore del giorno precedente, da San Giacomo di Teglio, dove la giovane coppia risiede, si era fatta accompagnare a Sondrio dal futuro papà Michael Codurelli, che è rimasto con lei durante il travaglio e in sala parto. Sapevano che sarebbe nata una bambina, la loro prima figlia, e insieme, in pieno accordo, avevano deciso di chiamarla Stella. Appena fuori dalla sala parto, ad attendere il lieto evento, erano presenti anche i nonni della neonata, dalla parte della mamma e del papà: per i genitori di Sara, figlia unica, è la prima nipotina.

A poche ore dal parto, raggiante ed emozionata, è la neomamma a raccontare la gioia di tutta la famiglia: Stella è nata al termine di una gravidanza vissuta serenamente, senza particolari problemi. Per i controlli Sara si è affidata al Consultorio familiare di Sondrio ed è stata seguita dall’ostetrica Giannina Corvi: un’esperienza positiva che è proseguita con il parto al Presidio ospedaliero del capoluogo. “Sono stata seguita benissimo e ho trovato ostetriche e operatori sanitari sensibili e professionali – le parole della neomamma -. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a Giannina Corvi e a tutte le persone che mi hanno seguita in Consultorio e in Ospedale: non avrei potuto avere un trattamento migliore”.

Con questo lieto evento si completa il quadro degli ultimi nati del 2023 e dei primi nati del 2024 negli Ospedali della provincia. Due fiocchi azzurri a concludere l’anno, Jorel a Sondalo il 30 e Tommaso a Sondrio il 31 dicembre; due fiocchi rosa ad aprire il 2024, Martina a Sondalo il 2 gennaio e Stella nel capoluogo il 3. Quattro nuove vite che si sono conquistate sin dalle prime ore un piccolo primato.