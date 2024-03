Stefano Ceni eletto segretario generale di Fillea Cgil Vallecamonica

sabato, 23 marzo 2024

Darfo Boario (Brescia) – Stefano Ceni è stato eletto segretario generale di Fillea Cgil Vallecamonica Sebino. Stefano Ceni ha ottenuto il 94% di voti, ha alle spalle un a militanza sindacale, avendo gestito il tesseramento degli edili e le varie assistenze, quindi la tutela individuale dei lavoratori e la contrattazione collettiva. All’assemblea erano presenti Katiuscia Calabretta, segretaria generale Fillea Lombardia e Barbara Distaso segretaria generale Cgil Valcamonica Sebino.

Durante l’assemblea Stefano Ceni (nella foto) ha ringraziato il segretario uscente Donato Bianchi per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando “la grande generosità di Donato e la certezza che anche in futuro non farà mancare la sua preparazione, il suo apporto e la sua militanza in categoria e in camera del lavoro dove continua a ricoprire l’incarico di segretario organizzativo”. Oltre a Stefano Ceni, la segretaria di Fillea Cgil Vallecamonica Sebino è composta da Paola Zanardini e Beniamino Cristini.