Stato di agitazione e sciopero alla Riello di Morbegno

mercoledì, 13 settembre 2023

Morbegno (Sondrio) – Le organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil di Sondrio insieme alle Rsu della Riello di Morbegno, a seguito della decisione dell’azienda di licenziare tutti i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato, proclamano lo stato di agitazione e un’ora di sciopero con presidio fuori dall’azienda per la giornata di domani – giovedì 14 settembre – dalle 11 alle 12.

“Riteniamo che questa decisione Aziendale, che si aggiunge alla precedente di non riconfermare i contratti in somministrazione a termine oltre alla mancanza di investimenti, sia un ulteriore segnale di disinteresse, che rischia di minare la continuità produttiva del sito di Morbegno e dell’indotto generato da Riello”.

Tale decisione inoltre mostra i limiti delle assunzioni in somministrazione, sdoganate dal Job Act e ormai usate in maniera costante dalle aziende.

“Come organizzazioni sindacali continueremo a sollecitare una soluzione industriale che possa traghettare il sito di Morbegno fuori dall’attuale crisi di mercato e che possa dare prospettive di occupazione più a lungo termine rispetto all’attuale situazione”, concludono alla Fim Cisl.