Statale 47, in primavera la messa in sicurezza della galleria dei Crozi

mercoledì, 17 gennaio 2024

Trento – Sono stati aggiudicati da parte dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti i lavori di messa in sicurezza della galleria “Crozi 1” sulla statale 47 Valsugana nel tratto Trento-Pergine.

L’APPALTO – Il vincitore dell’appalto (16.931.319 euro l’importo a base di gara) è il gruppo di imprese formato da Consorzio stabile Medil e Cmc (Cooperativa muratori e cementisti). Ora si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ed alla successiva stipulazione del contratto. In base al progetto curato dal Servizio Opere stradali e ferroviarie della Provincia è previsto l’adeguamento della sezione del tunnel con le altezze previste dalle norme del Codice della strada, il rifacimento degli impianti adeguati alle normative in vigore, il rifacimento del rivestimento in calcestruzzo e la realizzazione delle vie di fuga.

“Contando sul buon esito delle verifiche, la consegna del cantiere e dunque l’avvio dei lavori potranno avvenire nel corso della primavera, per una durata di circa due anni e mezzo” spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che sottolinea la rilevanza dell’opera: “Si tratta di un intervento importante, perché consente di ultimare l’attività di riqualificazione e di messa in sicurezza svolta dalla Provincia su uno degli snodi principali della viabilità provinciale, ovvero il tratto di statale 47 da Trento verso Pergine”.

“Quest’opera – prosegue Fugatti – segue infatti a sua volta l’adeguamento sismico del viadotto dei Crozi, già portato a termine con successo, ed è resa possibile grazie agli stanziamenti garantiti dall’Amministrazione per far fronte all’aumento dei prezzi e dare esecuzione agli investimenti”.

L’INTERVENTO – La sistemazione della Galleria Crozi 1 consentirà inoltre, al termine dei lavori, di rendere pienamente operativo e fruibile il collegamento ciclopedonale Trento-Valsugana.

L’intervento interessa un tratto stradale in direzione Pergine Valsugana di sviluppo complessivo di circa 1.100 metri, dove è prevista la realizzazione di una piazzola di sosta, l’apertura di tre bypass fra la galleria Crozi 1 e la galleria Crozi 2 utilizzabili in caso di necessità come vie di fuga: due per i pedoni e una anche carrabile per il transito dei mezzi di soccorso.

VIABILITÀ DI CANTIERE – Per la realizzazione delle opere durante i lavori sarà previsto il transito su una sola corsia di marcia in galleria sia per i mezzi leggeri che pesanti, mentre solo per il traffico leggero sarà possibile utilizzare anche la bretella ricavata sulla vecchia strada dei Crozi (ex statale47), come avvenuto per l’adeguamento del viadotto.