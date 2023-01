Statale 45 bis interrotta a Toscolano, controlli sulla zona frana

lunedì, 16 gennaio 2023

Toscolano Maderno (Brescia) – Una mattinata di disagi per gli studenti e i pendolari che fanno spola tra l’Alto e il Basso Garda per l’interruzione della statale 45 bis Gardesana Occidentale da sabato scorso a seguuito di uno smottamento avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso.

Sono state modificate le corse degli autubus sulle linee Tremosine-Gargnano, Tignale-Gargnano, Magasa-Gargnano, Costa-Gargnano e Muslone-Gargnano ed è stato istituito un servizio del battello per bypassare la zona frana tra Maderno e Bogliaco di Gargnano, così la navigazione lago di Garda ha istituito un servizio straordinario sulla linea Gargnano-Maderno e ritorno per passeggeri, così da consentire agli studenti dell’Alto Garda che frequentano gli istituti superiori di Salò di raggiungere la scuola. Il battello è partito stamani da Gargnano alle 7.10, per il ritorno sono previste corse con partenza da Maderno alle 13.40 e alle 14.40, che rispettivamente arriveranno a Gargnano alle 14 e alle 15.

Intanto nelle giornata odierna sono previsti sopralluoghi dei tecnici e geologi per verificare la situazione e definire gli interventi così da riapriore la statale 45 bis.