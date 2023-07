Statale 42: chiusura notturna galleria Santo Stefano a Breno

mercoledì, 19 luglio 2023

Breno (Brescia) – Anas ha programmato l’esecuzione dei rilievi topografici e la pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche nella galleria S. Stefano, lungo la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” nel territorio comunale di Breno (Breno).

Per effettuare le operazioni in sicurezza e mitigare i disagi alla viabilità, la statale verrà chiusa in orario notturno dal km 83,300 al km 88,700 dalle 22 di domani giovedì 20 luglio fino alle 6 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 345, con uscita allo svincolo di “Cividate Camuno” e con rientro in statale allo svincolo di “Breno”. A causa delle limitazioni al carico presenti lungo il percorso alternativo non sarà consentito il transito dei trasporti eccezionali superiori a 44 tonnellate.