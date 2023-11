Statale 350, Folgaria: operazione brillamento della roccia a rischio crollo

giovedì, 16 novembre 2023

Folgaria (Trento) – Brillamento della porzione di parete rocciosa a rischio crollo sulla statale 350 di Folgaria: proseguono le operazioni per il ripristino della strada nell’area di Busatti al confine tra Folgaria e Veneto.

Le attività finalizzate alla messa in sicurezza e riapertura della statale 350 di Folgaria e Valdastico, danneggiata e interrotta a causa della frana avvenuta la sera di sabato 4 novembre. La prossima settimana è prevista l’operazione di brillamento della parte di parete rocciosa ancora a rischio di crollo, per un volume complessivo di circa 2.000 metri cubi, che consentirà di portare a termine l’intervento di sistemazione stradale e di ripresa della circolazione, quest’ultima programmata per il ponte dell’8 dicembre. Un obiettivo, come è stato detto, ambizioso. Proprio per cercare di raggiungerlo si è intervenuti per garantire la sicurezza degli operai anche attraverso apparecchiature e sensori tarati per monitorare in tempo reale eventuali movimenti della roccia. Ciò consente di operare in contemporanea sia con i lavori in parete sia con i lavori propedeutici al ripristino della sede stradale sottostante.

Riguardo al piano di brillamento ormai in fase di ultimazione, allo stato attuale non risulterebbe necessario evacuare in via precauzionale edifici, fatto salvo una struttura situata nel territorio di Folgaria al momento non abitata. Le valutazioni conclusive saranno assunte nei prossimi giorni sulla base del piano definitivo di brillamento.