Standout Woman Award: ecco le 21 donne premiate a Roma

martedì, 6 dicembre 2022

Brescia – Standout Woman Award International, VII edizione. Si svolge oggi – martedì 6 dicembre – alle 15 a Roma in aula Gruppi parlamentari a Montecitorio la VII edizione del premio Internazionale Standout Woman Award.

Le organizzatrici Anna Maria Gandolfi e Loretta Tabarini di Promazioni360 di Darfo Boario Terme (Brescia) Donne Cultura e territorio sono riuscite anche quest’anno a far emergere figure femminili e maschili di alto profilo per capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungere gli obiettivi della loro vita. La VII edizione è stata sostenuta da numerosi enti pubblici tra cui l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, Unioncamere nazionale, l’Ufficio della Consigliera di parità nazionale e associazioni femminili.

La Commissione di valutazione, composta da Anna Maria Gandolfi (nella foto), Loretta Tabarini (Promazioni360) Francesca Cipriani (Consigliera Nazionale di Parità), Giovanna Guercio (presidente Soroptimist International), Daniela Carlà (coordinatrice di NoiReteDonne), Renata Pelati (presidente nazionale EWMD), Tina Leonzi (presidente fondatrice Moica Donne attive in famiglia ) ha avuto l’arduo compito di selezionare le figure femminili e maschili che si sono contraddistinte nei settori dell’arte, cultura, spettacolo, professioni, imprenditoria, ricerca, coraggio.

Sono stati invitati : l’onorevole Giorgio Mulè vice presidente della Camera, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, la Ministra alla disabilità Alessandra Locatelli, l’onorevole Alessandro Cattaneo Capo Gruppo alla Camera, l’onorevole Maurizio Casasco. I lavori saranno coordinati da Anna Maria Gandolfi Consigliera di Parità di Regione Lombardia e dalla giornalista Laura Garofalo. Tra gli ospiti, oltre alle autorità civili e militari, saranno presenti Simona Tironi, consigliera di Regione Lombardia vice-presidente Commissione sanità e politiche sociali, l’Ambasciatore del Congo Tshinga Ahuka Paul-Emile, il vice-presidente vicario dell’Associazione Nazionale Alpini Federico Di Marzo, GianMario Gervasoni vice Presidente Nazionale ANA, il colonello Riccardo Cristoni in Rappresentanza delle Truppe Alpine dell’Esercito, Loredana Capone presidente del Consiglio regionale Puglia, il presidente Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) Guido Zanecchia, il Segretario di Stato e dell’Ambiente di San Marino Stefano Canti, Pietros Menghistu Fessahazion Ambasciatore dello Stato dell’Eritrea.

Il premio nasce all’interno dell’Expo 2015 da un’idea dell’americano Beau Toskich che ha sempre considerato il genere femminile una risorsa fondamentale per il mondo intero, in famiglia, nel lavoro ovunque.

Il prestigioso premio vuole essere la voce di donne che nella loro ordinarietà fanno cose straordinarie. Ben presto il Premio Internazionale si amplia e nasce la sezione maschile nel 2016 dando cosi rilievo a uomini eccellenti, alle Aziende che sviluppano progetti innovativi e di welfare, viene istituito anche un premio alla memoria e un riconoscimento speciale con menzione.

Dopo due anni di sospensione causa pandemia da Covid19, il 6 dicembre prossimo finalmente si svolgerà in presenza, saranno premiate 21 donne, 3 uomini, 3 aziende, un premio alla memoria e saranno consegnati riconoscimenti speciali con menzione a tre soggetti.

Le 21 donne che riceveranno il premio Standout Woman Award 2022

1. Caccioppoli Marzia presidente dell’associazione Genitori per tutti, una mamma che ha perso un figlio di 9 anni nella terra dei fuochi a Caviano

2. Cirio Foglia Felicina presidente Moica di Parma

3. Colombo Daniela Innovatrice della cooperazione allo sviluppo Roma

4. Deiana Sandra- London Coin Designer

5. Galbusera Ilaria Capitana della Nazionale di Pallavolo Sorde Bergamo

6. Martinengo Gianna CEO di DKTS, Digital Knowledge Technologies Services-Presidente e Fondatrice di Women&Tech – Milano

7. Cvetic Masciarelli Marina, nata a Belgrado e titolare di Masciarelli Tenute Agricole Srl con sede a San Martino sulla Marrucina-Chieti

8. Mirabelli Dhebora di Cosenza ma opera a Palermo Presidente Associazione 6libera.6come6

9. Moshir Pour Pegah Senior Consultant EY digital Ethics and Human Rights Activist-

10. Muanji Pauline Kashale Congo Presidente Réseau Fondarc onlus

11. Passeri Maria Grazia Associazione Roma I Diritti civili nel 2000 – Salvabebè/Salvamamme

12. Pini Agnese Direttrice Responsabile di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno

13. Rossini Neni Presidente Nazionale dell’Industria Sanmarinese- Presidente SIT Group

14. Ruggeri Christiana Giornalista RAI TG2

15. Salvalai Giulia Infermiera U.O.Neurologia Spedali Civili Brescia

16. Tewolde Mehret Weldemicael C.E.O. Italia Africa Buiness Week

17. Turci Paola Testimonial e madrina Fondazione Francesca Rava-NPH Italia

18. Valentini Nicoletta Presidente Associazione Romeo Della Bella Milano

19. Scarpa Paola BCG Managing Director & Partner Milano

20. Schiarizza Patrizia Presidente “Il giardino segreto” Roma

21. Klodiana Çuka albanese -Presidente Associazione Integra onlus

Riceveranno il riconoscimento speciale con menzione La Fondazione della Comunità bresciana ed il Giornale di Brescia per il progetto #aiutiAMObrescia, nato dalla grande generosità di 58.161donatori per prestare i primi aiuti alle strutture sanitarie travolte dall’ondata della pandemia da Coronavirus a fine febbraio 2020.

Altro riconoscimento speciale con menzione sarà consegnato con altrettanto orgoglio all’Associazione Nazionale Alpini (ANA), per la loro presenza in ogni situazione di difficoltà e di calamità, per la loro grande generosità.

Un riconoscimento alla memoria della grande guerriera Nadia Toffa sarà consegnato ai genitori di Nadia per l’eredità che ha lasciato a tutti noi.

Il Coronavirus è ancora tra noi, di questo virus si muore ancora, non sarà più un’emergenza come nei due anni precedenti ma vi sono ancora ricoverati nelle terapie intensive ecco perché saranno consegnati i riconoscimenti Standout Man Award 2022 a Cristiano Perani, direttore Pronto Soccorso e Osservazione Breve Intensiva Bed Manager aziendale- ASST Spedali Civili di Brescia, e a Fabrizio Fabretti, direttore UOC Anestesia e Rianimazione 3 dell’Ospedale Papa Giovanni XXII Bergamo, il terzo premio Standout Man Award 2022 sarà consegnato al regista Michele Aiello insieme al produttore Luca Gennari che hanno girato scene di vita quotidiana all’interno degli Spedali Civili di Brescia durante la prima ondata della pandemia raccontando storie, emozioni in un documentario estremamente toccante in tutta la sua crudità prodotto dalla ZaLab Film e che porta il titolo IO RESTO.

Mediafriends Onlus, L’Oréal Paris riceveranno il premio Sustainable & friendly Company per i progetti sociali da loro sviluppati e Diellemme srl di Simonetta De Luca e Musella Salerno per il sostegno all’empowerment femminile.

Donne e uomini di alto profilo, uniti per costruire una società migliore animati da uno spirito umanitario che hanno affrontato e superato sfide importanti attraverso sacrifici, donne e uomini che dedicano la loro vita alla cura delle persone fragili, donne bambini, con tanta umanità e generosità.