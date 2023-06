Stagione estiva al Sassabanek di Iseo, Fabio Losio: “Buona partenza, in crescita gli straniere”

martedì, 13 giugno 2023

Iseo (Brescia) – La stagione estiva sul lago d’Iseo e al Sassabanek, la struttura ricettiva più importante del Sebino, è appena iniziata: ottime presenze nell’area camping, mentre al lido entra nel vivo solo ora, con le vacanze degli studenti.

Il centro turistico di Sassabanek sorge sulle rive del Sebino, a poche centinaia di metri dal centro storico di Iseo (Brescia), è dotato di una vasta serie di servizi, attrezzature per il tempo libero e la vacanza all’aria aperta. “Un paradiso a pochi passi da casa“, è il commento dei turisti lombardi che frequentano la struttura.

“La nostra attività – spiega Fabio Losio (nella foto), amministratore unico del Sassabanek – è legata al tempo: l’area camping è partita in linea come tutti gli anni, mentre il lido è un po’ in ritardo rispetto al passato e in questi giorni sta prendendo quotoa. Le prenotazioni sono ottime per luglio e agosto”. Il Sassabanek è frequentato per il 60% da italiani, la restante quota da stranieri, in particolare olandesi, tedeschi, francesci, belgi e danesi. “Lo scorso anno – ricorda Fabio Losio – abbiamo avuto 60mila presenze, un record per la nostra struttura che ha superato anche i dati del 2019″.

Il Sassabanek si divide in 3 grandi aree: sporting-lido, caravan camping e cascina. Il lido, aperto fino a settembre, comprende una vasta serie di servizi per un’area balneare attrezzata con piscine climatizzate, pic-nic, parco giochi porticciolo, bar-ristorante, tennis e negozi, mentre l’area caravan-camping, dotata di 270 piazzuole attrezzate e zona tende aperta fino a ottobre, può ospitare più di mille persone, ed offre una serie di servizi agli ospiti, tra cui giochi, calcetto, volley, surf, canoa e pedalò, animazione, piscina, market e bar-pizzeria. Il terzo settore, all’ingresso del Sassabanek, è la cascina, delimita una piazzetta sulla quale si aprono uffici, sala convegno, gelateria e ristorante

“Nella nostra struttura – conclude Fabio Losio – c’è tutto ed ha un grande vantaggio: è in una posizione strategica per i collegamenti, è sul lago e in un contesto naturale unico, vicinissimo al parco naturale delle Torbiere e alla Franciacorta”.

di Angelo Panzeri