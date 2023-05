Spray anti orso e sicurezza: confronto tra Fugatti e il ministro Piantedosi

venerdì, 26 maggio 2023

Trento – L’arrivo del ministro dell’interno, Matteo Piantedosi al Festival dell’Economia di Trento ha offerto l’occasione per commentare la decisione che oggi il Governo ha adottato in tema di autorizzazione all’utilizzo dello spray per la difesa dagli attacchi da parte di orsi. Il ministro è stato accolto questo pomeriggio nella sede della Provincia autonoma dal presidente Maurizio Fugatti, presente anche il commissario del Governo, Filippo Santarelli assieme al questore Improta ed ai vertici delle forze dell’ordine operanti sul territorio trentino.

Successivamente il responsabile del Viminale si è intrattenuto con il governatore per un breve colloquio prima dell’intervento sulle politiche per l’immigrazione inserito nel ricco cartellone del Festival dell’Economia di Trento. “Abbiamo fatto il punto della situazione sulla presenza degli orsi e dei lupi in Trentino – ha commentato il presidente Fugatti – partendo dall’ultimo, triste episodio ed affrontando in particolare il profilo della sicurezza pubblica, a cominciare da quella degli agenti forestali che hanno il compito di presidiare i nostri boschi. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’accoglimento da parte del Governo di una proposta che abbiamo fortemente sostenuto – ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma di Trento – con l’auspicio che sia un primo passo per uscire da una impasse che le nostre comunità giustamente non sono più disponibili a tollerare”.