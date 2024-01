Sport, sci, sicurezza: dall’Alpe Cimbra la relazione virtuosa per le piste trentine

sabato, 13 gennaio 2024

Lavarone – Sport, sci, sicurezza: tre “S”, che rappresentano altrettanti concetti che devono stare ben saldi insieme. Questo il rapporto virtuoso, a garanzia di una pratica delle discipline invernali all’insegna dei corretti comportamenti e della tutela di tutti, al quale ha voluto dare attenzione la vicepresidente e assessore allo sport della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa, mettendosi questa mattina gli sci ai piedi per incontrare sul campo, o per meglio dire, sulla pista, gli operatori che prestano servizio sui tracciati di Lavarone. In particolare i volontari della squadra soccorso piste Alpe Cimbra e la squadra di sicurezza e soccorso piste della Polizia di Stato.

“Una mattinata – precisa la vicepresidente – per approfondire l’importante lavoro che ruota attorno alla pratica dello sci, sia amatoriale che agonistico. A cominciare dalla Polizia di Stato, ma anche i Carabinieri, la Guardia di finanza e in generale le forze dell’ordine e i corpi dello Stato che assieme alle realtà territoriali e ai volontari del soccorso piste forniscono questo indispensabile servizio, complementare alla rete di Trentino emergenza e delle altre strutture dell’Azienda sanitaria”.

Si è trattato inoltre di un momento dedicato agli sport invernali in uno degli angoli preziosi del nostro territorio, gli Altipiani Cimbri. La vicepresidente ha infatti incontrato assieme agli operatori il sindaco di Lavarone Isacco Corradi, i vigili del fuoco volontari, la società turismo Lavarone, la polisportiva e lo Ski Team. Per un confronto “sulle criticità e sulle prospettive future – così la vicepresidente -, con un focus sull’importanza dei tanti ragazzi che praticano questo sport, attorno al quale, con tantissime sinergie, ruotano tanti mondi interconnessi, e su quella dei tanti volontari”.

La vicepresidente ha quindi voluto ribadire quanto lo sci sia uno sport bellissimo, da praticare però nel pieno rispetto delle regole, proprio per la sicurezza di tutti, oltre che di se stessi.

“Un lavoro di eccellenza che spesso passa inosservato ma che è assolutamente fondamentale – conclude la vicepresidente Gerosa -. Per questo voglio ringraziare la squadra soccorso piste Alpe Cimbra (e tutte quelle che operano sul nostro territorio e che avrò modo di conoscere) per la dedizione costante delle donne e degli uomini sempre pronti e disponibili nell’interesse della comunità”.